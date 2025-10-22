El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá este viernes con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, en el marco de la visita que el banquero realiza a la Argentina. Así lo confirmaron fuentes oficiales según publicó el medio Perfil, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y las conversaciones por un nuevo préstamo de USD 20.000 millones con respaldo del Tesoro de Estados Unidos.

El JP Morgan es una de las cuatro entidades financieras de Wall Street que participan de las gestiones encabezadas por el asesor económico estadounidense Scott Bessent, quien analiza las condiciones y garantías que debería tener una eventual línea de crédito para el país. Además del JP Morgan, intervienen en las negociaciones el Citibank, Goldman Sachs y Bank of America.

Caputo recibirá a Dimon en medio de una semana agitada en los mercados, marcada por la presión sobre el dólar y el clima de cautela previo a las elecciones. Este martes, el Banco Central vendió USD 45,4 millones para mantener el tipo de cambio dentro de las bandas establecidas, en una rueda sin intervención directa del Tesoro estadounidense, que no salió a contener las tensiones.

Durante su estadía en Buenos Aires, el titular del JP Morgan también tiene previsto reunirse con el equipo local del banco, según informó el Wall Street Journal.

Cómo se estructuraría el nuevo crédito

Las negociaciones con los bancos internacionales giran en torno a la definición de las garantías que podría ofrecer Argentina para acceder al financiamiento. Según fuentes del mercado citadas por el medio mencionado, existe la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos respalde el préstamo mediante la emisión de un bono especial, destinado exclusivamente a cubrir el riesgo de la operación.

Esta alternativa es la que más interés genera entre las entidades financieras, dado el limitado margen del país para ofrecer garantías propias de repago.

De acuerdo con la información disponible, los fondos interesados en participar del crédito serían, en su mayoría, de origen estadounidense y británico, aunque también se mencionan grupos de inversión de países árabes que siguen de cerca las conversaciones.

La reunión entre Caputo y Dimon se presenta, así, como una instancia clave dentro de la estrategia del Gobierno para asegurar respaldo financiero externo y estabilizar la economía en la recta final antes de las elecciones.