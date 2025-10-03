Una delegación argentina, liderada por el ministro de Economía Luis Caputo, viajará este viernes a Estados Unidos con la mira puesta en cerrar un entendimiento con el Tesoro norteamericano. El viaje se confirmó luego de que Scott Bessent, secretario del Tesoro, manifestara su respaldo al plan económico del Gobierno argentino, aunque precisó que las conversaciones giran en torno a un swap de monedas, más que a una inyección directa de fondos.

“Tuve una llamada muy positiva con el ministro Caputo y espero con ansias la llegada de su equipo a Washington”, aseguró Bessent en sus redes sociales, marcando el tono de la reunión.

Caputo estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. La misión se da en paralelo a la invitación que Donald Trump extendió al presidente Javier Milei para visitar la Casa Blanca el 14 de octubre, un encuentro que lo convertirá en el primer mandatario latinoamericano en entrevistarse con el republicano en su segundo mandato.

En declaraciones radiales, Milei destacó los beneficios de la asistencia estadounidense: desde líneas de liquidez a través del swap hasta la posibilidad de recomprar deuda y participar en operaciones conjuntas que reduzcan pasivos. “Eso nos permitiría bajar deuda y, además, generar capital para el Tesoro norteamericano”, señaló.

No obstante, Bessent aclaró que el paquete de ayuda no implica desembolsos directos. “Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina”, remarcó, descartando críticas sobre un supuesto beneficio a inversores estadounidenses. “Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, agregó.

El contexto político también condiciona la negociación. La Casa Blanca enfrenta presiones internas de productores sojeros que objetan cualquier tipo de ayuda a la Argentina, un competidor directo en los mercados internacionales. Las quejas llegan desde los swing states, clave en la disputa electoral estadounidense, lo que suma sensibilidad al debate.

En los pasillos oficiales, la expectativa es que algún anuncio pueda adelantarse antes del 14 de octubre para evitar que la reunión Milei-Trump quede eclipsada por una crisis cambiaria. De momento, el mensaje de Washington busca calmar los mercados, aunque la frase más repetida entre los operadores sigue siendo la misma: “show me the money”.