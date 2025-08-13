El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso, pasó por Canal 13 y trazó un panorama complejo para el sector, que acumula 18 meses consecutivos de caída en el consumo de combustibles. Frente a este escenario, destacó la necesidad de reconvertir el modelo de negocio de las estaciones de servicio.

“La situación es muy crítica. Los precios varían permanentemente y tenemos que esforzarnos al máximo", comenzó. "Cuando asumí hace poco más de dos años dije que los estacioneros íbamos a tener que reinventarnos, que el combustible iba a dejar de ser nuestro negocio. Hoy lo estamos viendo”, señaló.

Según Caruso, las tiendas y servicios anexos se han convertido en una pieza clave de la rentabilidad. “Las estaciones se están modificando. Las tiendas hoy nos están generando un número muy importante, junto con lavaderos, cambios de aceite, vinotecas, y otros servicios que atraen al cliente y lo hacen sentirse a gusto”, explicó.

Incluso, añadió que la estrella es otra: “Hoy las estaciones de servicio son los máximos consumidores de café del país". "El cliente viene por comodidad, pero también porque encuentra mucho más que combustible: puede almorzar, cenar, comprar artículos de kiosco o hasta regalos”, indicó.

En materia comercial, Caruso destacó que las promociones y descuentos ya son habituales en todas las petroleras. “No es solo YPF, aunque haya tenido más repercusión. Las compañías privadas vienen trabajando fuerte con días de promociones, aplicaciones propias y acuerdos con bancos o medios de pago digitales”, afirmó.

Uno de los cambios que se avecina es el autodespacho. En San Juan ya existe una estación de la petrolera estatal con este sistema, pero en el sector privado aún no se implementó. “Queremos ser la primera estación privada del país con autodespacho. El cliente lo pide y tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Es una inversión que depende de varios factores, pero no es tan difícil si ya se cuenta con surtidores de última generación”, comentó.

Sobre el impacto laboral, el titular de la cámara aseguró que no habrá reemplazos masivos. “El autoservicio es asistido: el operario debe estar presente para cumplir con los requisitos de atención de cada bandera, revisar fluidos, limpiar vidrios y asistir al cliente. Ese valor agregado no lo vamos a perder”, subrayó. Caruso recordó que “Estados Unidos tardó 40 años en pasar al autodespacho total” y que el proceso en Argentina será gradual. “En nuestras encuestas, el 80% de los clientes quiere autodespacho, pero el 20% no. Tenemos que dar las dos opciones y avanzar a medida que el consumidor esté listo, como pasó con los cajeros automáticos”, concluyó.