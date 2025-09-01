Austral Gold informó que su proyecto Casposo obtuvo un nuevo préstamo de US$1 millón otorgado por Banco San Juan, destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo en esta etapa de transición. La operación se suma a la facilidad crediticia de US$7 millones que la misma entidad financiera había aprobado en diciembre de 2024.

La compañía detalló que los fondos permitirán sostener las operaciones mientras la planta de procesamiento avanza hacia la fase de puesta en servicio, luego de haber concluido las principales tareas de renovación. Entre las mejoras finalizadas destacan el revestimiento y la instalación del molino SAG, la incorporación de nuevos hidrociclones y la modernización de la banda de filtro.

El proyecto cuenta además con un acuerdo vinculante con Challenger Gold, que garantiza el procesamiento en Casposo de al menos 450.000 toneladas de mineral de Hualilan durante tres años. La planta, ubicada a 165 kilómetros de ese yacimiento, posee un historial productivo significativo: más de 323.000 onzas de oro y 13,2 millones de onzas de plata desde su puesta en marcha, con promedios anuales de 40.000 onzas de oro y 1,6 millones de onzas de plata, y recuperaciones metalúrgicas de hasta el 90% para el oro y el 79% para la plata.

Según el esquema operativo, la planta procesará el mineral de Casposo y de Hualilan en campañas alternadas de tres meses cada una.