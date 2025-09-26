El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió este jueves endurecer el cepo cambiario para los ahorristas. A través de la comunicación “A” 8336, dispuso que todas las personas que compren dólares al tipo de cambio oficial deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en los mercados financieros de contado con liquidación (CCL) o dólar MEP durante los 90 días posteriores.

La medida ya estaba vigente para empresas, directivos y accionistas mayoritarios de sociedades financieras, pero ahora también alcanza a las “personas humanas”. En los hechos, significa un regreso a la restricción cruzada que impide acceder al oficial y a los dólares bursátiles de manera simultánea.

La letra chica del cepo

El texto oficial establece que “en todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia de que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes”.

La decisión del Central responde a maniobras detectadas en el mercado, donde algunos operadores compraban dólares al tipo de cambio oficial y luego generaban oferta en los financieros, aprovechando diferencias de cotización para cancelar deudas o realizar arbitrajes. Según estimaciones privadas, desde la flexibilización del cepo en abril, el 47,5% de la Formación de Activos Externos (FAE) se produjo a través de operaciones contra cuentas en el exterior.

Un endurecimiento progresivo

Hace apenas una semana, la autoridad monetaria ya había ampliado el alcance de las restricciones a accionistas con más del 5% de participación en empresas, directores, síndicos y hasta familiares cercanos. La nueva comunicación ahora generaliza la medida a todo el universo de pequeños y medianos ahorristas.

El movimiento se da en un contexto de tensión cambiaria y de presión sobre las reservas. En informes recientes, consultoras como PxQ habían advertido que el Gobierno enfrentaba serias dificultades para contener el tipo de cambio paralelo, dado que los fondos disponibles del FMI debían atender tanto la demanda en el mercado oficial como la presión en los financieros.

Con este refuerzo al cepo, el BCRA busca cerrar la puerta a maniobras de arbitraje y limitar la dolarización de carteras en un escenario de creciente incertidumbre económica.