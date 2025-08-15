La relación entre el sistema bancario y el Banco Central atraviesa su punto más áspero. Las medidas adoptadas para absorber los pesos excedentes que dejó la licitación fallida del miércoles generaron un cortocircuito de alto voltaje. El encuentro técnico que buscó calmar las aguas terminó sumando ruido, y la autoridad monetaria no sólo ratificó su postura, sino que anticipó sanciones más duras ante incumplimientos.

Según el diario Perfil, representantes de los principales bancos del país cuestionaron durante la reunión la nueva metodología de cálculo diario de los encajes, argumentando que implica una suba encubierta del requisito y reduce su flexibilidad para administrar liquidez. Antes, el cálculo mensual les daba margen de maniobra; ahora, la exigencia diaria endurece la operatoria.

El Banco Central, que encabeza Santiago Bausili, defendió la medida señalando que compensó la rigidez con un aumento de tres puntos en la posibilidad de integrar encajes con títulos especiales, a licitarse el lunes, que se suman a los cinco puntos ya permitidos. Según la autoridad monetaria, el impacto neto sobre la liquidez sería neutro.

Más riesgo, menos tiempo

Las entidades advirtieron que el cambio incrementa el riesgo de incumplimiento, ya que la “ventana” entre el cierre del mercado de pesos y el del dólar MEP es muy corta. Propusieron extender el horario de pases activos y elevar el tope del 5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC). Lo que más preocupa es la dureza de las penalidades: un solo día de incumplimiento hará que se considere todo el mes como fallido, y si esto ocurre tres meses seguidos, las sanciones se agravan.

La tensión creció en un contexto de extrema volatilidad: en pocas semanas, las tasas pasaron del 29% al 69%. La suba de encajes, cinco puntos más, del 45% al 50%, fue una respuesta al bajo rollover del 61%. Y el golpe a los bancos se refuerza con el cambio en la multa: antes se aplicaba la tasa TAMAR multiplicada por 1,5; ahora se triplica.

Según la Comunicación “A” 8302, los bancos podrán cumplir parte de la exigencia con bonos que el Tesoro licitará de urgencia el lunes, con tasa TAMAR (hoy en torno al 49%), muy por debajo del 69% validado el 13 de agosto en instrumentos cortos.

Caputo endurece el mensaje

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la política de astringencia monetaria en el streaming Carajo: “En este período no vamos a hacer que ningún peso vaya al mercado”. También descartó compras de dólares y se despegó de la suba de tasas, señalando que el interés de equilibrio es “endógeno” y lo definirá el mercado.

Con vencimientos por más de $24 billones hasta octubre, el panorama financiero se perfila tenso. El Gobierno busca drenar cada peso sobrante para evitar presiones sobre el dólar en plena campaña electoral, aunque la medida dejó al rojo vivo la relación con los bancos.

