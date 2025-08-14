Clave para San Juan: los planes chilenos para pavimentar una ruta importante para el Paso Agua Negra

Luego de múltiples postergaciones al ambicioso proyecto del Túnel Agua Negra, las esperanzas de integración entre San Juan y la región chilena de Coquimbo se enfocan ahora en una obra vial concreta: la pavimentación de 44 kilómetros de la Ruta CH 41, el corredor que atraviesa la cordillera y desemboca en el Paso Internacional Agua Negra.

El camino, que actualmente presenta condiciones precarias en su tramo más alto, une el embalse La Laguna con el límite internacional. Su asfaltado no solo mejoraría notablemente la conectividad, sino que podría convertir al Paso en una vía transitable durante todo el año, fortaleciendo tanto el turismo como el intercambio comercial y cultural entre ambos países.

El costo estimado es elevado, alrededor de US$330 millones, pero el compromiso político va tomando forma. Así lo indicó el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, quien aseguró que el Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) ya se comprometió a avanzar con los diseños del tramo. “Es una obra grande que no podemos financiar solos, pero ya se están dando pasos importantes”, afirmó el coquimbano, según consignaron medios chilenos.

Una delegación del gobierno regional, integrada por el propio Juliá y consejeros del CORE, viajó recientemente a Santiago para reunirse con autoridades nacionales. De ese encuentro surgió un principio de acuerdo para que el MOP incorpore esta ruta en su cartera de vialidad, con el objetivo de elevarla a estándares internacionales.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó ese compromiso. “Esta es una de las rutas transversales más importantes del país. Vamos a incorporar estos proyectos en nuestros planes para que tengan el nivel que se necesita”, sostuvo. A su vez, ratificó que ya se trabaja en un plan de obras con apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para cubrir las etapas de preinversión, como estudios técnicos y diseños.

Actualmente, ya se desarrollan dos estudios clave: uno de ingeniería para mejorar un tramo de 14,5 kilómetros (entre el embalse La Laguna y la Quebrada Infiernillo), y otro de prefactibilidad para una conectividad integral Coquimbo–San Juan, considerado una alternativa viable al congelado túnel.

El consejero Pedro Valencia, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del CORE, destacó que la ministra haya reconocido al Paso Agua Negra como ruta transversal de nivel internacional. “Vamos a avanzar en 14 kilómetros y solo quedarán 30 hasta la frontera. Ya estamos en etapa de diseño y pronto podríamos ver el inicio de obras”, celebró.

Con este impulso, San Juan podría acercarse un paso más a una integración real y sostenida con Chile, después de años de proyectos estancados. Aunque el túnel aún parece lejano, el asfalto puede abrir una nueva etapa en la conectividad binacional.