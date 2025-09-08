La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles del pago de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El organismo anunció un incremento del 1,9% en los haberes y la acreditación de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados, dispuesto por el Gobierno nacional.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $320.277,18, que sumada al bono alcanzará un total de $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. De esta manera, los ingresos mínimos de los adultos mayores rondarán los $400.000 en septiembre.

El pago de las prestaciones comenzó este lunes y seguirá bajo la modalidad habitual de ANSES, que organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de los beneficiarios.

ANSES recordó que el calendario completo de pagos puede consultarse en su sitio oficial o a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Comenzando con el pago de este lunes, el resto de las fechas de ANSES para la acreditación de jubilados son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima