Comercios en alerta: proveedores envían mercadería sin precios por la incertidumbre electoral

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, advirtió en Canal 13 sobre situación atípica en el sector comercial provincial: proveedores que enviaron mercadería sin precios, en un contexto de especulación por la cotización del dólar en medio de las elecciones.

“Hacía mucho que no veía esto, pese a la baja inflación, que se especule y no se pasen listas con precios”, aseguró Rodríguez, al remarcar que la incertidumbre electoral y la inestabilidad cambiaria generaron un freno en la dinámica habitual de comercialización.

Según detalló, entre el 20 y el 25 de septiembre el dólar cotizaba a $1350, mientras que el 17 de octubre llegó a $1550, es decir, un salto de casi 200 pesos en apenas veinte días. “Esto hace que se especule, sobre todo con aquellos productos que tienen componentes atados al precio del dólar. Los fabricantes están en la misma situación, porque también dependen de proveedores que tienen dificultades con la importación de insumos”, explicó.

Rodríguez consideró que esta especulación se combina con un panorama complejo de consumo. “No se está vendiendo. Entonces, ante la desesperación por vender, muchos comerciantes resignan rentabilidad”, afirmó, y añadió: “Es una situación rara. En este país las condiciones cambian todo el tiempo. Pero hacía mucho que no veía que, a pesar de una inflación baja, haya especulación y que directamente no se trasladen precios”.

De acuerdo con el titular de la Cámara, el 1° de octubre fue el punto en que se notó con más fuerza la tensión económica. “Por una situación política puntual, los precios se movieron entre un 2 y un 5%, y la gran mayoría de los comerciantes no trasladaron esos aumentos”, precisó.

Para Rodríguez, la incertidumbre política sigue siendo un factor determinante en la conducta del mercado. “La situación política hace que se tome el termómetro de la economía. El ministro de Economía ha dicho que con un dólar a 1500 se siente cómodo, pero los comerciantes no tanto”, ironizó.

Explicó que, ante la pérdida del poder adquisitivo, los consumidores priorizan el precio por sobre la marca o la calidad: “Hoy la gente no logra recuperar su poder de compra. Sale a buscar lo justo y necesario. El ticket promedio fue menor incluso para el Día de la Madre, con un 20% de inflación anual. Eso te da la pauta de que la gente compra lo más económico posible”.

El dirigente reconoció que el panorama comercial es crítico y que las expectativas están puestas en las fiestas de fin de año.

“Hace un año y medio que venimos con caídas en las ventas. Todos los meses comparamos interanualmente y siempre tenemos números negativos”, explicó.

La última fecha con resultados aceptables fue el Día de la Madre. “Vendió casi igual que el año anterior, pero mantener un comercio cuesta hoy un 50% más. Con lo que se vende, no alcanza para salvar el negocio”, lamentó.

De cara al cierre de 2025, Rodríguez expresó moderado optimismo: “Las ventas de fin de año —Navidad, Año Nuevo y Reyes— movilizan muchos sectores. No alcanza para salvarnos, pero se esperan con ansias porque permiten reactivar algo de la economía local”.

Y agregó: “Somos optimistas, siempre queremos que las cosas vayan bien, que le vaya bien al gobierno. Pero los números son los que son, y hoy no acompañan”.

Consultado sobre la competencia de las ferias y la llamada “economía circular”, Rodríguez reconoció que es otro factor que afecta al comercio tradicional.

“Todo influye. Si tuviéramos que enumerar los problemas, llenaríamos un vaso. Hay incrementos de alquileres del 400%, aumentos de energía eléctrica y muchos otros costos que se acumulan”, señaló. No obstante, valoró el trabajo que realiza el Ministerio de Producción con los emprendedores locales: “Se trabaja bien en la calificación de los emprendedores para garantizar que sean realmente productores. A veces hay quienes revenden productos que no elaboran, y eso distorsiona el concepto de feria, pero se está tratando de controlar”.