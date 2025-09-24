Tras los anuncios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un paquete de apoyo económico a Javier Milei que incluye un swap por 20 mil millones de dólares, el economista sanjuanino Gabriel Martín, analizó en "Jorge por la mañana", en Canal 13, el impacto en la economía doméstica y la macroeconomía.

“El circo que estamos viviendo es muy importante porque se ha dado a conocer mucha información e muy poco tiempo”, comenzó haciendo una lectura el economista.

Martín explicó que “no está definido todavía el monto, pero se habla de un crédito aproximadamente de 20 mil millones de dólares”.

Entre las posibilidades de financiamiento se encuentra un swap, un préstamo del Tesoro o la compra de bonos argentinos de parte de EEUU. Esto para el economista “lo llamativo es que cada vez que se hace un anuncio, recién con la apertura del Mercado Único Libre de Cambio, todo va a tener un impacto en el riesgo país, en el tipo de cambio. Es decir, se hace muy difícil establecer pronósticos en la Argentina”.

En relación al impacto en la economía doméstica que vive día a día el argentino promedio, el economista destacó que son dos cosas distintas.

“Los precios suben cuando sube el tipo de cambio. Siguen subiendo los precios, hay una inflación creciente en Argentina. Pero ahora el monto de esa inflación no coincide con las expectativas de lo que sucede en el mercado porque tenemos un mercado en recesión. Si aumentan demasiado los precios, ese precio no encuentra demanda, por lo tanto es una situación bastante compleja para el ciudadano a pie, para las pymes y la industria”.

Por último, Martín explicó que “son momentos de expectativa, de ver qué sucede en el marcado definitivamente para establecer una acción. Ahora lo más probable para los que no llegan a fin de mes y no tiene capacidad de ahorro, son distintas las estrategias”.