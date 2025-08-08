En las últimas horas, desde ANSES, dieron nuevos detalles de como se llevará a cabo el Programa Hogar durante el mes de agosto. Cabe recordar que se trata de la herramienta social que busca llegar a familias que no tengan acceso al servicio de gas natural y así brindar un apuntalamiento para pasar lo que queda del invierno.

Este beneficio consta de la asistencia económica en la compra de gas de garrada. En invierno, este programa recibe un refuerzo adicional, ya que con el frío puede aumentar el consumo de gas.

En algunos casos, mencionaron que hay bonificaciones extra si hay personas con algún tipo de discapacidad o viven más de 5 personas en la casa. A la vez, añadieron que el monto puede variar según la ubicación del domicilio, la cantidad de personas que viven en la casa y la época del año.

Hay algunas condiciones que habilitan al solicitante para que reciba la ayuda. Por ejemplo, los ingresos de los integrantes del hogar no deben exceder algunos límites:

No deben están registrados servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante.

Los ingresos del grupo familiar tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la Categoría C.

De haber alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope puede extenderse a 3 SMMV o Categoría D.

Además sumaron a que hay provincias donde esto puede variar.