La educación financiera se convirtió en un tema clave para lograr estabilidad económica y bienestar personal. Gabriela Totaro, especialista en finanzas y referente en educación financiera, conversó con Canal 13 San Juan sobre los pilares fundamentales de esta disciplina y la importancia de enseñarla desde temprana edad.

“La educación financiera no es un método para hacerse millonario de la noche a la mañana”, explicó Totaro. “Se trata de aprender a administrar los propios recursos, tener bienestar financiero y tranquilidad, y trabajar con entidades reguladas para no caer en estafas” declaró. Esto fue en el marco del reciente proyecto ‘Cuentas Claras’ que busca incorporar la educación financiera en las escuelas de San Juan.

Según Totaro, muchos argentinos desconocen sus propios números. “Si yo pregunto cuánto ganaron y cuánto gastaron la semana pasada, la mayoría no sabe decirlo. Cuando uno no conoce sus números, no puede planificar”, afirmó. La especialista subrayó que esta falta de control genera problemas como el endeudamiento y el mal uso de tarjetas de crédito: “Un informe reciente mostró que aumentó la cantidad de morosos en los bancos. Sin un presupuesto, es imposible ordenar las finanzas”.

Totaro resaltó además la necesidad de incorporar la educación financiera en la currícula escolar. “Mi sueño es que desde sala de cinco hasta quinto año haya educación financiera. En San Juan ya se está avanzando en este sentido y eso es un gran paso”, destacó.

El hábito del ahorro

“Ahorrar siempre es posible, aunque sea una pequeña cantidad. Si uno gana 100.000 pesos y gasta 99.000, debería separar aunque sea un 10% para generar el hábito del ahorro”, indicó. Según Totaro, esta práctica permite luego realizar inversiones conservadoras y prepararse para el futuro, especialmente considerando el colapso de los sistemas previsionales a nivel mundial.

El hábito del ahorro, explicó, “permite construir un capital que nos dé tranquilidad y nos permita vivir de manera independiente, sin depender exclusivamente de un sistema de jubilación o de terceros”.

Para Totaro, enseñar finanzas a los niños es fundamental para fortalecer la autoestima y generar hábitos saludables. Propone un método simple con tres frascos: ahorrar, disfrutar y donar. “Si un niño recibe dinero por un regalo o del ratón Pérez, puede dividirlo entre estos frascos. Ahorrar para un objetivo a seis meses, disfrutar comprando algo que le guste y donar de manera consciente para contribuir a la sociedad”, explicó.

Totaro enfatizó que este tipo de educación no solo sirve para administrar dinero, sino también para desarrollar visión de futuro y responsabilidad social: “No se trata de dar caridad, sino de enseñar que formamos parte de una sociedad y que nuestras decisiones tienen impacto”.

Triángulo financiero

La especialista describió su “triángulo financiero ideal de blindaje”, compuesto por tres herramientas clave:

Fondo de emergencia: ahorro equivalente a seis a 12 ingresos mensuales para imprevistos. Inversión a largo plazo: en entidades reguladas, para protegerse de la devaluación y garantizar seguridad financiera. Seguro de retiro y seguro de vida: cobertura frente a enfermedades o situaciones que impidan generar ingresos.

“Con estas tres herramientas se puede lograr tranquilidad. No importa cuánto se tenga, sino cómo se organiza y se protege”, aseguró Totaro.

Gabriela Totaro destacó la importancia de acercar estos conceptos a adolescentes y jóvenes antes de que enfrenten decisiones financieras importantes. “Un chico de 16 o 17 años que termina el colegio no sabe cómo manejar su tarjeta de crédito, ahorrar, ni cumplir obligaciones fiscales. Cuanto antes aprendan, mejor preparados estarán”, afirmó.

La especialista celebró los avances en San Juan y destacó la necesidad de continuar ampliando estos programas: “Es un proyecto que sirve para todos, y estamos muy contentos de que la provincia comience a implementarlo”.