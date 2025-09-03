Desde el 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) accedieron a dos beneficios: intereses diarios sobre sus saldos y reintegros en las principales cadenas de supermercados del país.

Según informó el banco, las cuentas de los beneficiarios pasaron a generar un rendimiento automático del 32% de Tasa Nominal Anual (TNA), con acreditación diaria de intereses sobre un saldo de hasta $500.000. De esta manera, quienes mantienen sus haberes en la cuenta reciben un ingreso extra sin necesidad de realizar gestiones.

Además, quienes utilizan la aplicación BNA+ obtienen un 5% de reintegro en compras de lunes a viernes en supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, ChangoMás, Disco, Vea, La Anónima y Josimar. El beneficio tiene un tope de $5.000 por semana, lo que representa hasta $20.000 mensuales, y se aplica en pagos con tarjeta de débito Mastercard o tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, siempre que la operación se realice con BNA+ MODO.

Para acceder, es necesario descargar la aplicación BNA+ y asociar las cuentas y tarjetas. Según datos oficiales, solo el 60% de los jubilados y pensionados que cobran en el banco tenía la app activa. Por eso, la entidad lanzó capacitaciones presenciales y guías digitales para facilitar el uso de la herramienta.

El sector supermercadista confirmó que los reintegros pueden combinarse con otras promociones vigentes, lo que amplía las posibilidades de ahorro en cada compra.