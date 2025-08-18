Cómo salir del Veraz gratis y de manera online en simples pasos
Salir del Veraz es posible sin pagar gestores ni servicios externos. Con un trámite sencillo, digital y gratuito, puedes actualizar tu información crediticia y recuperar el acceso a productos financieros.
Estar en el Veraz suele convertirse en un gran obstáculo al momento de solicitar una tarjeta de crédito, un préstamo o cualquier otro servicio bancario. Muchas veces la inclusión en este registro se da por deudas antiguas, errores administrativos o simples demoras en los pagos, lo que afecta directamente la independencia financiera de las personas.
Sin embargo, salir del Veraz es más fácil de lo que parece y no implica ningún pago adicional. A continuación, te contamos cómo funciona el sistema, cuáles son los plazos legales y el paso a paso para realizar el trámite en forma gratuita.
¿Qué es el Veraz y por qué se ingresa en sus registros?
El Veraz es una base de datos administrada por Equifax que registra el historial crediticio de las personas. A través del número de CUIT o CUIL recopila información sobre deudas, atrasos en pagos y comportamientos financieros. Esta información es usada por bancos y empresas para decidir si otorgan o no un producto financiero.
Plazos legales de permanencia en el Veraz
De acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, los registros no pueden mantenerse indefinidamente.
- Deudas canceladas: los datos pueden permanecer como máximo 2 años.
- Deudas no canceladas: la permanencia no puede superar los 5 años desde el último incumplimiento.
- Errores o registros falsos: deben ser eliminados de inmediato.
Si ya pagaste o la deuda prescribió, tenés derecho a que tu información sea eliminada.
Cómo salir del Veraz online y gratis
El trámite es personal, gratuito y totalmente digital. No es necesario pagar gestores externos ni intermediarios. La gestión se resuelve dentro de los 5 días hábiles posteriores al reclamo.
Paso a paso:
- Ingresá al sitio oficial: www.veraz.com.ar (Equifax).
- Descendé hasta la sección “Mis Gestiones”.
- Seleccioná, en este orden: Gestión → Titulares → Información sobre deudas.
- Elegí el tipo de deuda a reclamar: Empresas telefónicas. Préstamos. Tarjetas de crédito.
- Completá el formulario con tus datos y respondé las preguntas de validación.
- Indicá el motivo del reclamo: Cancelación de deuda (si ya la pagaste). Desconocimiento (si no corresponde). Prescripción (si superó los plazos legales).
- Adjuntá comprobantes o documentos en foto/PDF.
- Explicá brevemente el caso en el campo “Comentarios”.
- Hacé clic en “Iniciar reclamo” y guardá el número de gestión para el seguimiento.
Recomendaciones clave
- El trámite solo lo puede hacer el titular de los datos.
- Es totalmente gratuito. Evitá caer en engaños de supuestos gestores.
- La respuesta se obtiene en un plazo de cinco días hábiles.