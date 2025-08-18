Estar en el Veraz suele convertirse en un gran obstáculo al momento de solicitar una tarjeta de crédito, un préstamo o cualquier otro servicio bancario. Muchas veces la inclusión en este registro se da por deudas antiguas, errores administrativos o simples demoras en los pagos, lo que afecta directamente la independencia financiera de las personas.

Sin embargo, salir del Veraz es más fácil de lo que parece y no implica ningún pago adicional. A continuación, te contamos cómo funciona el sistema, cuáles son los plazos legales y el paso a paso para realizar el trámite en forma gratuita.

¿Qué es el Veraz y por qué se ingresa en sus registros?

El Veraz es una base de datos administrada por Equifax que registra el historial crediticio de las personas. A través del número de CUIT o CUIL recopila información sobre deudas, atrasos en pagos y comportamientos financieros. Esta información es usada por bancos y empresas para decidir si otorgan o no un producto financiero.

Plazos legales de permanencia en el Veraz

De acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, los registros no pueden mantenerse indefinidamente.

Deudas canceladas: los datos pueden permanecer como máximo 2 años.

Deudas no canceladas: la permanencia no puede superar los 5 años desde el último incumplimiento.

Errores o registros falsos: deben ser eliminados de inmediato.

Si ya pagaste o la deuda prescribió, tenés derecho a que tu información sea eliminada.

Cómo salir del Veraz online y gratis

El trámite es personal, gratuito y totalmente digital. No es necesario pagar gestores externos ni intermediarios. La gestión se resuelve dentro de los 5 días hábiles posteriores al reclamo.

Paso a paso:

Ingresá al sitio oficial: www.veraz.com.ar (Equifax). Descendé hasta la sección “Mis Gestiones”. Seleccioná, en este orden: Gestión → Titulares → Información sobre deudas. Elegí el tipo de deuda a reclamar: Empresas telefónicas. Préstamos. Tarjetas de crédito. Completá el formulario con tus datos y respondé las preguntas de validación. Indicá el motivo del reclamo: Cancelación de deuda (si ya la pagaste). Desconocimiento (si no corresponde). Prescripción (si superó los plazos legales). Adjuntá comprobantes o documentos en foto/PDF. Explicá brevemente el caso en el campo “Comentarios”. Hacé clic en “Iniciar reclamo” y guardá el número de gestión para el seguimiento.

Recomendaciones clave