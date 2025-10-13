Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, habló en Canal 13 sobre las expectativas por las ventas en el marco del programa “Compra en Capital”, que busca incentivar la actividad comercial en el microcentro durante la semana del Día de la Madre.

“El programa que acompañamos junto a la Cámara de Comerciantes Unidos, el Centro de Capital y la Federación Económica permite que, con tickets que superen los 30 mil pesos, los compradores puedan acceder a beneficios como la devolución de una hora de estacionamiento o un pasaje de colectivo”, explicó Martín.

En esta ocasión, se suma un incentivo especial: quienes realicen compras mayores a $50 mil podrán canjear una botella de vino para disfrutar el domingo. “La gente está volviendo poco a poco al centro y esperamos que esta semana tan especial ayude a reactivar el comercio sanjuanino”, afirmó el funcionario, destacando que la intención es “recuperar un poco las ventas del sector, que se vieron afectadas en los últimos meses debido a la caída del poder adquisitivo”.

Martín precisó que aún no cuentan con números definitivos sobre la cantidad de personas que accedieron a los beneficios, ya que la información se actualiza día a día. “Cuando termine la campaña tendremos los datos concretos. Además, se suman promociones bancarias con planes de cuotas que facilitan aún más las compras”, indicó.

El secretario señaló que los primeros resultados han sido positivos. “El viernes, que fue feriado, muchos comerciantes abrieron sus puertas y nos contaron que fue un día muy bueno. La expectativa es que los próximos viernes y sábado, que suelen ser los días en que la gente deja para último momento la compra del regalo del Día de la Madre, sean aún más provechosos”, comentó.

El programa contempla también la combinación de beneficios: tickets mayores a $50 mil, devolución de hora de estacionamiento, pasajes y promociones bancarias. “Todas estas acciones buscan que la gente vuelva al centro, tenga un incentivo y un beneficio y pueda realizar sus compras de manera más cómoda”, aseguró Martín.

Respecto a la posibilidad de replicar el modelo en otros departamentos de la provincia, el funcionario dijo: “Sí, se podría replicar sin duda. Muchos centros comerciales en otros departamentos cuentan con líneas de colectivo, y ya estamos pensando en beneficios adicionales que podrían implementarse en fechas futuras, como las compras de fin de año”.

Martín concluyó que el objetivo principal de estas acciones es “aliviar al comercio para que venda más y, al mismo tiempo, facilitar la compra a los sanjuaninos”.