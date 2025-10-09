El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan dio a conocer que el viernes 10 de octubre se acreditará en las cuentas de los docentes el pago del beneficio “Conectividad San Juan”, correspondiente al mes de septiembre de 2025.

En esta oportunidad, el incentivo mensual destinado a cubrir los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación contará con un incremento del 30%. El monto podrá ser retirado a través de cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Desde la cartera económica recordaron que los cajeros automáticos operan las 24 horas, y que también se encuentran habilitadas las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa Extra Cash.