Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelaron que en agosto de 2025 el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentaron, lo que elevó el ingreso mínimo requerido para no ser pobre o indigente, respectivamente.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, subió 1% en agosto, por debajo de la inflación general del 1,9%. Sin embargo, en el acumulado de los últimos 12 meses, la CBT experimentó un aumento del 23,5%, y en lo que va del año, ya lleva un alza del 13%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, también subió 1% en agosto. En un año, la CBA acumuló un alza del 23,5%, mientras que en 2025 se incrementó un 15,8%.

Ingresos familiares para no caer en la pobreza e indigencia

Según el INDEC, los ingresos mínimos que un hogar necesitó en agosto de 2025 para no ser considerado pobre fueron los siguientes:

Una persona: $375.656

Hogar de tres personas: $924.116

Hogar de cuatro personas: $1.160.780

Hogar de cinco personas: $1.220.885

Línea de indigencia

Una persona: $168.456

Hogar de tres personas: $414.401

Hogar de cuatro personas: $520.529

Hogar de cinco personas: $547.482