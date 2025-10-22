Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos incrementos en las cuotas de los planes de salud que regirán desde noviembre. Según informaron, los aumentos oscilan entre 2,1% y 2,8%, en línea con el índice de inflación de septiembre.

Hasta el momento, los nuevos valores aún no fueron cargados en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aunque se espera que las compañías los publiquen en las próximas horas.

El sector sanitario viene enfrentando fuertes aumentos en insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados, lo que derivó en ajustes continuos de las tarifas y tensiones con el Gobierno.

Los aumentos por empresa

Cuatro firmas ya informaron los nuevos valores:

Sancor Salud: +2,1%

Swiss Medical: +2,1%

Omint: +2,8%

Avalian: +2,5%

Las empresas deben declarar mensualmente sus precios ante la Superintendencia, detallando los valores por plan, franja etaria y región del país, para que los usuarios puedan comparar coberturas y prestadores.

Según el INDEC, la inflación de septiembre fue del 2,1%, el valor más alto desde abril. Con ese dato, el índice acumuló un 22% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual del 31,8%.