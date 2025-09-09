El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un nuevo esquema de encajes que obliga a los bancos a revisar diariamente las tasas de interés de los plazos fijos. La medida busca beneficiar a quienes desean resguardar sus ahorros, aunque impacta de manera negativa en el crédito para empresas y particulares.

Según los datos actualizados para septiembre de 2025, invertir $500.000 a 30 días ofrece rendimientos variados según la entidad financiera. El Banco Macro lidera con un 53,50%, seguido por BBVA (51%) y Banco Provincia (50%). Más atrás se ubican Banco Nación y Credicoop, con 47%, lo que representa una alternativa de ahorro atractiva frente a otros instrumentos en pesos.

El BCRA recordó que los clientes de cada banco pueden constituir su plazo fijo de manera directa a través del home banking, mientras que los no clientes deben ingresar a la web de la entidad para gestionar la inversión, un trámite sin costo ni papeleo.

Nuevos rendimientos por banco

Los últimos ajustes muestran los siguientes porcentajes:

Banco Nación: 47%

Santander Argentina: 38%

Galicia: 45%

Provincia de Buenos Aires: 45%

BBVA Argentina: 45%

Banco Macro: 53,50%

Banco Hipotecario: 47,50%

Banco Credicoop: 47%

ICBC Argentina: 47,70%

Banco Ciudad: 35%

Estas variaciones se dan en el marco de la desregulación de tasas del BCRA implementada en marzo de 2024 por el gobierno nacional de Javier Milei, que eliminó las tasas mínimas de interés para plazos fijos. Desde entonces, los bancos compiten por captar y retener clientes mediante ofertas atractivas de ahorro.