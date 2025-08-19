La Cámara de Comercio de San Juan informó que las ventas por el Día del Niño registraron un incremento del 8% en comparación con el año pasado. Los juguetes nacionales fueron los productos más buscados, mientras que la indumentaria y los artículos electrónicos quedaron en segundo plano.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que “los sanjuaninos eligieron juguetes por sobre indumentaria y artículos electrónicos”, destacando además que “el 80% de las compras se realizaron con tarjetas de crédito”.

Según el relevamiento, el ticket promedio fue de $35.000, por debajo del año anterior, aunque con un balance general favorable para el comercio local. “Estamos satisfechos, hemos tenido una semana de ventas muy buena en San Juan, a excepción del viernes que fue asueto administrativo y esperábamos mayor caudal de gente”, señaló Rodríguez.

En el sector juguetero, los artículos de origen nacional registraron subas de no más del 20%, gracias a una decisión de los fabricantes de resignar rentabilidad para sostener las ventas. En cambio, los juguetes mixtos o importados sufrieron mayores aumentos de precio, lo que redujo su competitividad frente a los nacionales.

Rodríguez también indicó que el cierre de temporada de invierno fue positivo, ya que los comerciantes liquidaron stock a bajo costo para hacerse de liquidez. Ahora, el sector se prepara con expectativa para el Día de la Madre, que se proyecta como la próxima fecha fuerte de consumo.