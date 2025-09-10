El sector minero internacional vivió este martes una verdadera revolución tras confirmarse la fusión entre Anglo American y Teck Resources, dos de las compañías más importantes del rubro. La operación, valuada en 53.000 millones de dólares, constituye el movimiento corporativo más grande de la década y da origen a Anglo Teck, un nuevo gigante global.

La noticia tiene un fuerte impacto en San Juan, ya que Teck posee participación en la exploración del proyecto de cobre y oro La Coipita, en Calingasta. Este yacimiento, considerado entre los más prometedores del país, se encuentra en una zona estratégica cercana a otros desarrollos como El Pachón y Los Azules, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

En su comunicado oficial, las compañías resaltaron el valor de sus activos de cobre de clase mundial, con proyectos clave en Chile y otras regiones. Aunque no hubo precisiones sobre el futuro inmediato de La Coipita, la fusión abre la puerta a nuevas sinergias y posibles inversiones en la provincia.

“Tenemos la oportunidad única de unir dos compañías mineras de gran prestigio, cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias”, afirmó Duncan Wanblad, CEO de Anglo American. En tanto, Jonathan Price, director ejecutivo de Teck, destacó: “Esta fusión creará una de las cinco mayores productoras de cobre mundiales”.

La operación posiciona a Anglo Teck entre los jugadores más influyentes de la minería global, con un fuerte enfoque en el cobre, metal clave para la transición energética. Para San Juan, el avance de La Coipita bajo este nuevo esquema representa una oportunidad estratégica en el mapa minero internacional.