Economía sofocada y dólar en alza: el análisis de un especialista tras las elecciones

El magíster en finanzas Mariano Cáceres visitó el programa "Compacto Trece" de Canal 13 para analizar el panorama económico post-electoral, destacando que el factor financiero fue clave en la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de Buenos Aires. Según el especialista, la economía nacional sufre una desaceleración notable, reflejada en el elevado nivel de las tasas de interés.

Cáceres explicó que el gobierno pudo sortear el atraso del tipo de cambio a mediados de 2024 gracias al blanqueo de capitales, pero el problema resurgió en febrero. La solución, en ese momento, vino de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la implementación de un esquema de bandas cambiarias. Sin embargo, el economista señaló un "error no forzado" del gobierno: no aprovecharon el momento adecuado para acumular dólares para la segunda mitad de 2025. A esto se le suma el desarme de las LEFIS, que, según el especialista, contribuyó a la inestabilidad.

El día después de las elecciones, el dólar experimentó una marcada suba, mientras que el mercado cambiario se vio afectado. Según Cáceres, en un momento de la jornada, "no se podía comprar ni dólar futuro, ni mayorista" debido a la caída del mercado. Además, los bancos reaccionaron con caídas de hasta el 20% en sus acciones en dólares. "Algo que se puede mover un 2 o un 3% diario... se movió un 20% en un día de caída, cuando en el año vale la mitad", precisó.

La gran pregunta que se hace el mercado, según Cáceres, es si el gobierno nacional flexibilizará el esquema de bandas cambiarias. Un dólar más competitivo es crucial para acumular divisas y poder enfrentar vencimientos de deuda importantes, como los casi $5,000 millones de dólares que se deben pagar en enero. El especialista señaló que la semana pasada el gobierno habría utilizado $600 millones de dólares de una reserva que venía juntando, lo que podría generar inquietud en el mercado y hacer subir el riesgo país. "Si te gastas los dólares, el que está mirando del otro lado va a decir 'che, si él no tiene los dólares para pagarme, ¿qué va a pasar?'", concluyó.

A pesar del panorama, Cáceres afirmó que, por ahora, no existe la sensación de que el gobierno nacional vaya a dejar de pagar sus bonos.