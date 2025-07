Este lunes, el Indec dio a conocer la cifra de la inflación del mes de junio. En este caso fue del 1,6%, lo que representa un leve incremento respecto al mes anterior que registro un 1,5%. Debido a esta suba y el aumento del dólar en la última semana, Diario 13 charló con especialistas en economía de San Juan quienes comentaron los detalles de esta suba y sus proyecciones sobre el dólar.

La investigadora y economista Gabriela Lirussi señaló en este medio que “en realidad hay dos temas: ¿quién lo esperaba y quién no?”. Ante esta panorama mencionó que “el gobierno espera que la inflación en octubre sea menos de uno”. En la cifra puntual, aludió a que teniendo en cuenta “el valor del dólar, que ha venido subiendo estos últimos días, entonces en realidad para el gobierno es una buena noticia el 1,6%”.

En este punto, el economista sanjuanino Juan Manuel Fretes mencionó: “Ahora el desafío para el segundo semestre va a ser seguir manteniendo una inflación por debajo del 2%”. Seguidamente añadió que “En este semestre que está cruzado por una elección que normalmente genera mayor demanda de dólares de minoristas como cobertura, y con menor oferta de dólares por parte del campo, al haber pasado ya el pico estacional de exportaciones”.

A su vez, el economista Luis Aveta, señaló que “Va ser difícil que la inflación de julio siga debajo de 2%. Por el aumento en combustibles que hubo a fin de junio”. También aseguró que “mientras el ajuste fiscal siga siendo fuerte tampoco se va a ir tanto”.

En consonancia con las especulaciones sobre la veracidad del dato, Lirussi explicó que “el problema no es que estemos frente a un Indec que está intervenido o que esté dando datos falsos. El problema es que el Indec mide la inflación con el IPC, que es el índice de precios al consumidor”. En esta línea, señaló que “el IPC está conformado por un conjunto de elementos; o sea, cuando vos decís alimentos y bebidas, incluye una serie de ítems que están ponderados dentro de ese IPC. Cuando vos lo ponderás, pierde el peso específico”.

Esa ponderación, que lleva a una pérdida de lo que se busca conocer específicamente, es lo que llevó a que economistas busquen una modalidad para estudiar “la posibilidad de afinar o reformar este tema de la ponderación, pero aún no se ha hecho”, subrayó Lirussi. Por este motivo, para la especialista se debe mirar esta cifra con detalle; por ejemplo, ella expresó que en los datos del Indec se refleja una suba en salud, lo que está sujeto al aumento en las prepagas, y lo mismo sucede con la educación y sus cuotas.

A pesar de ello, y tal como se pudo conocer mediante mediciones privadas nacionales, Lirussi cree que no “va a haber una variación importante en la tasa de inflación porque no hay un consumo muy fragmentado”. A diferencia de Fretes que expresó que de la mano de la suba del dólar puede hacer un bache en el camino del Gobierno a la desinflación.

El dólar en la mira

Como se observa, desde hace unos días el dólar refleja notables incrementos. Por este motivo, se les consultó si consideran que ese precio seguirá en alza.

Lirussi señaló que “hay que ver cómo se va a comportar el dólar, porque viene subiendo”, aunque resaltó que, por el momento, está dentro de las bandas, y algo que complica ese mantenimiento es que el Gobierno no tiene tantos dólares. Sobre este tema, Fretes aludió a que “el riesgo puede estar en que una subida del dólar, como de costumbre, se traspase a los precios”. Por su lado, Aveta manifestó: “Falta ver que efectos produce en los precios la última escalada del precio del dólar. Sobre todo al haber tanto producto importado”.

Mariano Cáceres, economista, magíster en finanzas y economía aplicada, expresó: "Dentro del promedio que se toma no hay evidencia de que haya habido un impacto en la inflación. Fue sobre todo la última semana de junio la que tuvo una suba un poco más acelerada de lo que se veía evaluando, en una suerte de banda de flotación informal que no superaba los $1200. Por lo tanto, junio parece no haberse afectado, ya que estaba dentro de lo eventualmente estaba proyectado por los formadores de precios"

Cáceres señaló que si en julio el tipo de cambio termina en línea con los $13.000, probablemente se de un mínimo de impacto que permita hacer acelerar a un 2%, una cifra que estiman muchas de las consultoras respecto al índice de inflación del mes siete.

Respecto al precio del dólar, Cáceres indicó: “Si uno ve el mercado a futuro se ve un dólar a $1450 en diciembre, una materialización de una devaluación que podría ir en superior al 2%. Por lo cual, iría por encima de la inflación proyectada”