La economista Lucila Avelín analizó la situación económica actual del país en el programa "Mira Quién Habla" de Canal 13, tras los resultados de las elecciones en Buenos Aires. Avelín destacó que el Gobierno Nacional debe ser cauteloso para evitar que se dispare el Riesgo País, un factor clave que podría incidir directamente en los precios y en la cotización del dólar.

La especialista señaló que el inesperado resultado electoral tuvo repercusiones en todos los ámbitos, incluyendo el económico, y que la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de Buenos Aires impactó en los precios y convirtió al Riesgo País en una amenaza latente. "El gobierno estaba pensando en renegociar deuda y poder rolear la deuda", sostuvo.

¿Qué es el Riesgo País?

Avelín explicó que el Riesgo País es una sobretasa que los países emergentes como Argentina deben pagar por encima de la tasa de interés de Estados Unidos para poder acceder a préstamos. En este sentido, advirtió: "Si el Riesgo País supera la barrera de los $1100, eso quiere decir que, si Argentina emite deuda, tendrá que pagarle 11 puntos más a los inversores para que nos presten plata por sobre lo que pagaría Estados Unidos".

Este escenario es especialmente preocupante, ya que hasta antes de las elecciones legislativas nacionales, vencen 21 billones de deuda. Una subida del Riesgo País tendría un impacto directo en el precio del dólar, ya que el Tesoro se vería obligado a salir a comprar divisas o a tener menos capacidad para controlar el tipo de cambio.

Presupuesto 2026, una señal positiva

La analista económica celebró la decisión del Gobierno de anunciar el Presupuesto, una medida que calificó de "muy buena" después de "dos años sin esta ley". Avelín consideró que esta medida es una respuesta a las correcciones de errores que el presidente había anunciado tras la derrota de LLA en Buenos Aires. "Nosotros venimos de varios años sin presupuesto y eso es algo serio", destacó.

La especialista indicó que la oposición venía reclamando esta ley desde el año pasado, y que las provincias también habían ejercido presión para que se elaborara un presupuesto.

Inflación e impacto del dólar

Consultada sobre la veracidad del índice de inflación del INDEC, Avelín señaló que "hay que ver cuánto del aumento del tipo de cambio impacta en los precios internos". Explicó que la relación venía "desacoplada", pero que ahora hay que ver si el precio del dólar se mantendrá fijo o si continuará con saltos.

Además, aclaró que la canasta básica que el INDEC utiliza para elaborar sus informes de inflación no incluye solamente alimentos, sino también otros rubros importantes como entretenimiento, bebidas alcohólicas, alquileres, restaurantes y viajes.