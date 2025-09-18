El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que sacrificar US$ 379 millones en una sola jornada para contener la presión sobre el dólar y sostener la banda cambiaria en $1.474,83. Se trató de la segunda rueda consecutiva con intervención directa en el mercado y el monto fue muy superior a los US$ 53 millones vendidos el día anterior.

Pese al esfuerzo, las cotizaciones financieras siguieron en alza: el dólar MEP cerró en $1.538 y el contado con liquidación (CCL) en $1.564. En tanto, el minorista se ubicó en $1.495 y el blue escaló a $1.515. La contracara fue una merma de US$ 370 millones en las reservas internacionales, que se redujeron a US$ 39.407 millones.

El economista Federico García Martínez recordó que, en lo que va de la gestión libertaria, solo hubo tres ruedas con ventas superiores: US$ 599 millones en diciembre de 2024, US$ 474 millones en marzo de 2025 y US$ 398 millones en abril del mismo año.

La estrategia de defender el tipo de cambio no disipó las dudas de los inversores. El riesgo país, calculado por JP Morgan, trepó a 1.453 puntos básicos, tras el desplome de los bonos soberanos. Este salto de más de 200 puntos en un día implicó un incremento de casi 1.000 unidades desde el piso de 560 alcanzado a comienzos de 2025.

La suba golpea de lleno el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, que busca recuperar el acceso al crédito voluntario en los mercados internacionales.

El analista financiero Nicolás Cappella definió la jornada como una “rueda de pánico, sell off y capitulación del mercado argentino”. Y explicó: “El mercado ya estaba inquieto con el uso de reservas para sostener el tipo de cambio en un contexto donde parece lejano volver a colocar deuda. A eso se suma la crisis política post elecciones y la nueva debilidad del Gobierno en el Congreso”.

Esa fragilidad se reflejó en el rechazo de la oposición a los vetos presidenciales sobre la ley de emergencia pediátrica, la de financiamiento universitario y la de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que alimentó la incertidumbre.

Desde Romano Group, el economista Alfredo Romano cuestionó la estrategia del BCRA:

“No regalaría dólares. El nuevo tipo de cambio real va a ser más alto indefectiblemente y además vas a tener más inflación unos meses. Mejor cuidar cada dólar, acumular vía MLC y usar parte del superávit para asistir a los sectores más golpeados”.

En la misma línea, especialistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) no descartaron que el Tesoro también haya intervenido con ventas por debajo de la banda superior, lo que se confirmará con los datos monetarios. “La aceleración en la dinámica de ventas, con 25 ruedas en el horizonte hasta las elecciones, genera dudas en los inversores sobre nuevas medidas”, advirtieron.

La incertidumbre domina la escena. Los analistas remarcan que si las intervenciones del Central se consolidan como práctica diaria, el escenario económico podría tensarse aún más, dejando en evidencia la fragilidad de las reservas y la vulnerabilidad financiera del país.