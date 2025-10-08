El economista Gabriel Martín analizó en Canal 13, el impacto que tendrá para Argentina el recorte de casi un punto en la proyección de crecimiento económico anunciado por el Banco Mundial. El especialista explicó que la medida refleja la desconfianza internacional hacia la economía local, marcada por la recesión, la inestabilidad cambiaria y la incertidumbre política.

“El riesgo país no es más que un índice de confianza en este momento en la República Argentina”, señaló Martín al comienzo de su explicación en Jorge por la Mañana.

Martín destacó que el ajuste en la previsión de crecimiento de 5,3% a 4,6% por parte del Banco Mundial y otros organismos multilaterales tiene un fuerte impacto sobre el escenario político y económico argentino.

“Tiene mucho que ver en este momento cuando tenemos unas elecciones legislativas que están midiendo, le están poniendo una vara a la capacidad política para llevar reformas culturales de la República Argentina”, explicó. “Entre esas cosas, tampoco el mundo ayuda. El mundo también está en crisis, hay baja de tasas de interés en Europa. No solo Argentina tiene problemas, existen resguardos de la economía y por eso también tenemos un Bitcoin que sube, los metales, el oro que está batiendo récord, lo mismo con el cobre, la plata, el litio", dijo. A lo que sumó " el mundo no está colaborando con esta situación coyuntural que tiene Argentina”.

El economista advirtió que, además del escenario global, Argentina enfrenta una presión cambiaria “sin precedentes” y una política económica que alterna medidas contradictorias.

“Hace años que no vivíamos esta situación de demanda de dólares. Las reservas del Banco Central hacen que esta tensión cambiaria que se vive día a día genere la aplicación de políticas que por ahí no se entienden mucho", comentó. Además dijo "Una semana suben las tasas de interés y otra semana, como sucedió esta, las bajan tanto de los plazos fijos como de otros activos en pesos”.

Según Martín, estas medidas intentan estimular la actividad económica, pero el país enfrenta una recesión cada vez más fuerte. “El estimador de la actividad económica de la República Argentina ya sabemos que marca recesión, pero cada vez es más fuerte de cara a las elecciones”, advirtió.

La falta de confianza

Para el economista, el verdadero problema está en el riesgo país, que incrementa el costo del dinero para los inversores y deja al país fuera de los circuitos de financiamiento internacionales.

“El riesgo país es simplemente una tasa de interés que se le agrega a la inversión de los proyectos en Argentina", explicó. Y añadió "Le incrementa el costo del dinero a los inversores y hace que cada vez suba un poquito más. Todo proyecto de inversión que tenga más de 700 u 800 puntos básicos en Wall Street está catalogado como de altísimo riesgo”. “Si entendemos que estamos por encima de los 1.000 puntos básicos, no hay nada que decir al respecto. Ese índice de confianza hace que cualquier tipo de inversión en este momento en Argentina carezca del respaldo del sistema financiero internacional”, sumó.

Martín consideró que el recorte en la previsión de crecimiento por parte del Banco Mundial está directamente relacionado con esta desconfianza. “El Banco Mundial cree que Argentina va a crecer menos y esto está muy vinculado al riesgo país que se disparó y también a que el mundo tiene problemas por todos lados. Entonces, si todos tienen problemas para elegir una inversión, no elegirían una de alto riesgo como es Argentina. Por eso vamos a crecer menos”, sostuvo. Además dijo que: “Cuando tomamos los datos del INDEC vemos que hay recesión. Si hay recesión, hay menor actividad económica y, por lo tanto, menor crecimiento. No es un solo problema, sino una serie de factores que hacen que Argentina vaya a crecer menos”.

El especialista también se refirió a la prolongada negociación del gobierno argentino con el Tesoro de Estados Unidos, que genera dudas sobre el respaldo externo a la política económica local. “Lo que parecía un hecho cercano, que era favorecer desde el Tesoro de los Estados Unidos al financiamiento y al acompañamiento del gobierno nacional, ya lleva cinco o seis días de indefinición. El ministro (de Economía) Caputo está en Estados Unidos y dice que permanecerá hasta que Milei viaje el 15 de octubre. Tanto tiempo indica que hay mucha revisión y que todo el impacto que generaron casos como el de Espert y Machado hace que esto se diluya en el tiempo”, señaló Martín.

Finalmente, el economista remarcó “Esta presión cambiaria no se ha vivido desde hace muchos años y la demanda de dólares está en una política cambiaria que estuvo en un sistema de bandas divergentes. Llevamos un tipo de cambio que pasó de entre 1.000 y 1.400 pesos a 1.480”, concluyó.