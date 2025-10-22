De cara a las elecciones del próximo domingo, la situación económica vuelve a colocarse en el centro del debate. Los datos muestran que, a casi un año del inicio del gobierno de Javier Milei, el poder adquisitivo de los salarios continúa por debajo de los niveles de noviembre de 2023, mientras el desempleo alcanza su registro más alto desde la salida de la pandemia. En paralelo, el consumo masivo permanece sin una tendencia firme, con dos caídas consecutivas en su comparación mensual, aunque aún mantiene una suba interanual.

Las jubilaciones, por su parte, evidencian un fuerte ajuste a lo largo de 2024. Los beneficiarios que no perciben bonos extraordinarios lograron una leve mejora en términos reales, mientras que los que cobran la mínima (y sí reciben ese complemento, sin actualización desde abril) sufren una pérdida mayor en su poder de compra. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras transferencias sociales mostraron una recuperación real, lo que permitió cierta mejora en los sectores de menores ingresos. En consecuencia, la pobreza registró una baja significativa respecto del inicio de la gestión libertaria.

“El bolsillo de muchas familias llega complicado a las elecciones, aunque con diferencias según el nivel de ingreso”, evaluó Rocío Bisang, economista de EcoGo, al señalar que en los últimos meses se sumó un nuevo factor de incertidumbre: “el ruido político y la volatilidad macroeconómica”.

Salarios y empleo bajo presión

De acuerdo con los datos oficiales, el índice de salarios (que incluye trabajadores públicos y privados) registró en julio una caída del 5,25% respecto de noviembre de 2023. El retroceso fue más pronunciado en el sector público, con una baja del 14% del poder adquisitivo, mientras que los privados mostraron una variación casi nula (-0,33% real). En contraste, los ingresos de los trabajadores no registrados habrían subido cerca del 18% hasta febrero de 2025, aunque especialistas advierten que ese salto podría responder a mejoras en la captación de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), más que a una mejora real.

Un informe de la consultora Equilibra describe a los ingresos como “la raíz del desencanto” con el Gobierno. Si bien los salarios privados formales lograron recuperar la pérdida inicial, los empleados públicos y los jubilados continúan rezagados. Según ese estudio, los trabajadores registrados y jubilados acumulan una merma equivalente a dos meses de ingresos desde el inicio de la gestión.

El impacto se siente con mayor fuerza en el conurbano bonaerense, donde se concentra una parte importante del electorado y donde se espera un resultado más adverso para el oficialismo.

En cuanto al empleo, el mercado laboral refleja señales de debilitamiento. El desempleo se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021. La informalidad también creció: pasó del 41,6% al 43,2% en un año, lo que equivale a unos 226.000 trabajadores más sin registro, según estimaciones del especialista laboral Luis Campos. “Si se suman los desocupados y los ocupados demandantes, en algunos aglomerados más del 30% de los trabajadores busca empleo activamente”, precisó.

De acuerdo con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado acumuló una pérdida de 61.800 puestos desde noviembre de 2023. Para Bisang, “el empleo es hoy uno de los indicadores más débiles del Gobierno”.

Jubilaciones, consumo y pobreza

El poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas también se vio afectado. Según el economista Nadin Argañaraz, los haberes perdieron un 5% real por la falta de actualización del bono de $70.000. En cambio, quienes perciben montos superiores (sin bono) tuvieron una mejora cercana al 10% real, aunque con una reducción en la cobertura del PAMI. Desde 2017, el ingreso jubilatorio acumula una caída del 41% en términos reales.

En el frente social, el Gobierno destaca la baja de la pobreza, que alcanzó al 31,6% de la población durante el primer semestre de 2025, con una indigencia del 6,9%, según el INDEC. Los especialistas, sin embargo, advierten sobre posibles distorsiones metodológicas y atribuyen la mejora principalmente a la desaceleración inflacionaria y al aumento de los ingresos informales.

El consumo muestra un panorama heterogéneo. Las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en septiembre más del 4% interanual, mientras que los autoservicios de cercanía crecieron un 8,6%, según Scentia. Las compras en línea también aumentaron, aunque con menor incidencia sobre el total. En términos interanuales, el consumo general se mantiene levemente positivo, pero encadena dos meses consecutivos de caída mensual.

La morosidad de las familias y la confianza del consumidor también evidencian deterioro, con niveles mínimos en 15 años. “Lo único que el Gobierno puede exhibir como logro tangible es la desaceleración de la inflación, aunque en los últimos meses volvió a mostrar cierta aceleración”, advirtió el economista Federico Zirulnik, del CESO.

El resultado electoral del domingo mostrará si el humor económico y las variables sociales pesan en la decisión de los votantes, tal como ocurrió en los últimos comicios de la provincia de Buenos Aires.