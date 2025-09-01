Si bien la lluvia que azotó a la provincia no fue dañina para el sector del campo, los productores sanjuaninos se encuentran preocupados por otro factor climático que puede ocasionar un duro golpe a las plantaciones. Se trata de las heladas que pueden caer durante los próximos días.

Las precipitaciones del fin de semana no fueron con violencia para el campo, el granizo estuvo presente sólo en una zona de 25 de Mayo y la acumulación de agua en algunos sectores terminó siendo un alivio para las plantaciones. Sin embargo, lo que preocupa al sector del campo es lo que pueda llegar a acontecer esta semana que inició.

Es que durante este lunes y martes la temperatura tendrá un descenso importante si se la compara con las que venían suscitándose la semana anterior. Y si bien irá recuperando calidez el transcurrir de la semana, el viernes volverá a ocasionarse un descenso. Es decir, tanto a inicio de semana como de cercanía al fin de semana, las mínimas estarán cercanas a los 2 grados y la sensación térmica puede ser un factor que termine repercutiendo en heladas para la producción.

Este factor climático puede ser un duro golpe para el campo que viene de experimentar días cálidos en los que las temperaturas superaron los 25 grados. Las plantaciones comenzaron a percibir la mejora del tiempo tras los fríos de invierno, pero es justamente las heladas las que pueden hacer retroceder o afectar las siembras que ya están en proceso.

Otra preocupación que tiene el sector es que con tanta agua caída puedan llegar a aparecer hongos que terminan afectando las plantaciones. Esto se da en el marco de temporadas en las que la peronóspora en la vid tuvo a maltraer a los productores.

A esto se le debe sumar el daño que en algunos cultivos viene realizando la lobesia botrana, conocida como la polilla de la vid, que pese a que en la provincia está controlada y se combate con distintas herramientas, no deja de ser una amenaza para gran parte de los cultivos sanjuaninos.

Será clave el correr de la semana para avizorar en un hipotético caso a corto plazo si el fenómeno climático y los cambiantes estados de tiempo afectarán la producción en San Juan.