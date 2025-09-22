El Gobierno Nacional logró que el precio del dólar oficial baje. El anuncio de auxilio económico de Estados Unidos, sumado a la quita momentánea de retenciones a granos y carne provocó una pronunciada caída de $85 en el comienzo de esta semana. Sin embargo, en San Juan continua arroba del techo de la banda.

Tras varias jornadas en donde el Ejecutivo traspiró mucho por las constantes subas de la moneda estadounidense, que el viernes terminó de perforar la banda, este lunes el precio de la divisa se hundió. Para la compra quedó en $1383,34 mientras que para la venta a $1438,30. En la provincia, este 22 de septiembre cerró en $1430 para la compra y $1520 para la venta. Es decir, $20 más que los que el Ministerio de Economía Nacional a cargo de Luis Caputo estableció como límite sin intervención.

A esto hay que sumarle las declaraciones del ministro Caputo en el Stream Carajo, quien aseguró que el Gobierno venderá "hasta el último dólar en el techo de la banda". Además de afirmar: "Hay suficientes dólares para todos", buscando llevar tranquilidad a los mercados.

El dólar blue cerró en este comienzo de semana a $1455 a la compra y $1475 para la venta. En tanto, el dólar tarjeta cerró a $1869,79, el turista a $1869,79, el MEP a $1426,34, el mayorista a $1408,00. El Euro cerró a $1600 para la compra y $1700 para la venta.