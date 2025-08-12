Este martes cerró con el dólar blue cayendo $5 por primera vez en cuatro jornadas. Mientras para la compra cerró a $1.310 mientras que para la venta a $1.330. En relación con el oficial, la brecha se mantuvo por segundo día consecutivo, en torno al 1%, según informó Ambito. En San Juan, el tipo de cambio paralelo quedó en $1.280 para la compra y $1.370 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50. Los contratos de dólar futuro cotizan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.345,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.500.

El dólar MEP cotiza a $1.322,65 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,19 y la brecha se posiciona en 0,6%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,45, según Bitso.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s$119.602, según Binance.