La semana arrancó con una considerable suba del dólar blue tanto en San Juan como en la city porteña. La moneda extranjera trepó $20 este lunes, ubicándose en la provincia a $1.310 para la compra y $1.400 para la venta, según operadores locales. A nivel país, el tipo de cambio paralelo cerró en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, en loa que significó un récord desde el 11 de abril, según informó Ámbito.

No obstante, la brecha con el oficial mayorista se redujo desde el 1,8% hasta el 0,2%. Asimismo, el dólar blue finalizó por detrás del precio en el Banco Nación ($1.370), algo que no ocurría desde el 8 de agosto.

Vale recordar que el tipo de cambio paralelo avanzó $25 (1,9%) la semana pasada, luego de arrastrar dos semanas a la baja.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $41 y cerró a $1.362.

El dólar MEP opera a $1.357,16 y se ubica debajo del oficial por primera vez en seis ruedas.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%:

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.358,95, según Bitso.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.311, según Binance.