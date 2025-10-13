El dólar inició la semana en baja este lunes 13 de octubre, al cotizar a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación, lo que implicó una caída de $60 respecto del cierre anterior. El retroceso se da luego de la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado argentino, con operaciones de venta de divisas para aliviar la tensión sobre el tipo de cambio.

Tras conocerse la medida, el peso argentino mostró una rápida apreciación, y analistas privados (entre ellos Max Capital) prevén que la cotización se mantenga en estos niveles durante los próximos días.

Pasado el mediodía porteño, la baja se acentuó y el dólar se ubicó en $1.320 para la compra y $1.370 para la venta, lo que representa un descenso total de $80 respecto del cierre de la semana pasada, perforando así la barrera de los $1.400.

El dólar mayorista también retrocedió con fuerza, hasta los $1.355, es decir, $65 menos que el último cierre, alcanzando su valor más bajo desde el 26 de septiembre. En tanto, las cotizaciones financieras acompañaron la tendencia: el dólar MEP operó en $1.418, y el Contado con Liquidación (CCL), en $1.434.

Por su parte, el dólar blue se ofrecía a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, marcando una leve diferencia respecto de las cotizaciones oficiales.

Futuros y perspectivas

Los contratos de dólar futuro también reflejaron el impacto del “salvataje financiero” impulsado por Washington. Las posiciones a enero de 2026 cayeron hasta 6,6%, ubicándose en $1.515, mientras que las proyecciones a fin de año retrocedieron a $1.483, y las de octubre bajaron $75,50, hasta $1.370.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que Estados Unidos podría ampliar su intervención a los mercados financieros y de futuros, en línea con la política de apoyo “whatever it takes” (“lo que sea necesario”).

En una entrevista televisiva previa a su viaje a Washington, Caputo descartó una dolarización de la economía argentina y aseguró que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá después de las elecciones, en un intento por dar señales de estabilidad al mercado.