En la semana previa a las elecciones de medio término en Buenos Aires, el mercado cambiario tuvo un fuerte sacudón. Este lunes, el precio del dólar oficial rozó los $1.400 y el blue se posicionó en $1355. En San Juan, directamente el precio de la divisa estadounidense superó el piso nacional, cerrando en $1.420.

Especialistas en el mercado cambiario calificaron de "sacudón" el comienzo de semana y mes, porque la suba del blue en el Banco Nación fue significativa. El incremento fue de $25.

El dólar continuó su tendencia alcista en el mercado argentino, con un notable salto en sus principales cotizaciones. En el segmento mayorista, la divisa subió $30 (+2,2%) y se vendió a $1.372. En el Banco Nación, el billete alcanzó los $1.385, mientras que en el promedio de bancos minoristas relevado por el Banco Central (BCRA), la cotización se ubicó en $1.391,88, llegando incluso a los $1.400 en algunas entidades privadas como ICBC y Banco Macro.

Este movimiento se produjo en medio de rumores sobre una posible intervención del Gobierno en el mercado. Aunque se especuló con la venta de depósitos en dólares del Tesoro para frenar la suba, otras versiones sugieren que la operación se realizó para pagar deudas provinciales.

Mientras tanto, el dólar MEP cotizó en $1.379,91 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.384,26, aunque con un volumen de operaciones bajo debido al feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo.

Los analistas señalan que la incertidumbre política es un factor clave en la presión cambiaria. La cercanía de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre genera nerviosismo en los mercados, ya que se consideran un termómetro para las elecciones generales de octubre. El economista Federico Glustein advirtió que el Gobierno está manteniendo el dólar "artificialmente" en los $1.400 y que la situación podría agravarse si la divisa supera la barrera de los $1.450.

El mercado permanece atento y los próximos días serán cruciales para determinar si las medidas del Gobierno logran frenar la escalada cambiaria o si la "minicrisis" se profundiza.