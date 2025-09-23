En la segunda jornada de la semana, el dólar volvió a registrar una marcada caída. El oficial cayó $55, mientras que el blue $65. En San Juan, el desplome del precio de la moneda estadounidense fue de $70, según una medición local.

El tipo de cambio estadounidense concretó este martes el segundo día de pronunciada baja. El oficial había cerrado el lunes con una caída de $85, quedando en $1438. Es decir, volviendo a ingresar al esquema de banda establecido por el Gobierno Nacional. En San Juan, el comienzo de semana fue con una divisa norteamericana en $1520, todavía perforando el límite, pero este 23 de septiembre cerró en $1350 para la compra y 1450 para la venta. Es decir, $70 menos.

El dólar blue finalizó la jornada cambiaria en $1440, cerrando una caída de $65.

Además, el tipo de cambio para el dólar tarjeta, para compras en el exterior, quedó en $1.787,50 por unidad. Mientras que, en el mercado mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $1.372,25 por unidad.

Y en la cotización de los dólares bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1405,25 mientras que el dólar MEP se ubicó en $1393,50.

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que el lunes tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Impacto en el precio de la nafta en San Juan

La volatilidad de la divisa norteamericana ocasionó siempre movimientos e impacto en la economía de los argentinos. Y los sanjuaninos no somos ajenos a eso, lejos de las grandes urbes y yacimientos petroleros, la nafta termina siendo una carga importante para las economías familiares. Pero los últimos movimientos del dólar, ¿ya impactaron en los picos de los surtidores?

De acuerdo a lo que explicó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en Buen Día, Día por Canal 13, “la petrolera estatal es la que mueve los precios constantemente. Esto nos genera un impacto porque no estamos acostumbrados a ver tan seguido los precios distintos”.

“La realidad es que el precio de los combustibles sube y baja permanentemente. Y todos los días hay modificaciones, tanto para arriba como para abajo”, dijo Caruso y justificó diciendo que “eso lo ocasiona la liberación de los precios”.

Acerca del precio que en la balanza viene dando positivo para las petroleras y no se traduce como baja de precios para los usuarios. “A nivel internacional el barril de petróleo aumentó el mes pasado y este mes ha bajado. Iniciamos el mes con el petróleo a 67 dólares y hoy está a 65 dólares. Entendemos que el tipo de cambio aumento, entonces eso se ve reflejado en los combustibles y los biodiesel también aumentaron e impactan en el precio”, sostuvo Caruso con relación a los elementos que hacen que se mueva el precio del combustible.

“Hay una rentabilidad cada vez más chica de parte del estacionero, los precios se mueven permanentemente, lo cual genera un problema administrativo en los establecimientos. El mercado lo marca de esa forma, nosotros tratamos de adaptarnos rápidamente a eso. Pero tenemos que entender a los consumidores y comprender que el precio de los combustibles no los tendremos tan controlados”, añadió el empresario.