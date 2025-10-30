La jornada cambiaria de este jueves cerró con un dólar oficial a $1465, mientras que el blue quedó en $1455, descantando así, su valor con respecto al miércoles. En San Juan, el tipo de cambio paralelo sigue tocando la banda, ya que quedó en $1400 para la compra y $1500 para la venta.

En el sector regulado, el precio para las transacciones mayoristas se estableció en $1442 por unidad de divisa. Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para compras y gastos en el exterior, fue el más caro de los tipos de cambio, quedando en $1904,50.

En el ámbito financiero, las cotizaciones bursátiles también mostraron sus valores de cierre. El Dólar Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1487,33, mientras que el Dólar MEP (o dólar bolsa) se ubicó ligeramente por debajo, en $1466,47.

Cabe destacar que, por segunda jornada consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta política de no intervención se mantiene vigente desde el levantamiento del cepo, siempre y cuando la cotización se sostenga dentro de las bandas establecidas por el gobierno de Javier Milei.