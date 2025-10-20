El mercado cambiario sigue generando mucho movimiento. Mientras que en la city porteña, el dólar oficial cotizó a $1444 para la compra y $1495 para la venta, en San Juan este lunes cerró a $1450 y $1550, subiendo $50 respecto al precio con el finalizó el viernes.

Con la marcada suba de la divisa estadounidense oficial, que fue de $25 respecto al precio de cierre del viernes. En cambio, el tipo de cambio paralelo cerró en $1485 para la compra y 1505 para la venta. De esta manera, el blue quedó a tiro de su pico histórico: $1520, el pasado 19 de septiembre.

El resto de los tipos de dólar en Argentina cerró con estos valores: CCL $1570, Tarjeta $1944, MEP $1548 y Mayorista a $1477. En tanto, el Euro finalizó la jornada a $1660 para la compra y $1760 para la venta.

Argentina cerró un rescate de EE.UU.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de hasta 20.000 millones de dólares. El objetivo del entendimiento es reforzar las reservas internacionales y brindar mayor previsibilidad al mercado cambiario en un contexto de fuerte volatilidad e incertidumbre política.

Según comunicó la autoridad monetaria, el convenio busca contribuir a la estabilidad macroeconómica, con especial foco en la preservación del valor de la moneda y la promoción de un crecimiento sostenible. El anuncio se realizó de manera anticipada, antes de la apertura de los mercados, aunque aún no se difundieron los detalles técnicos del acuerdo.

El entendimiento contempla la implementación de un swap de monedas bilateral, mecanismo que permitirá al Banco Central ampliar su margen de maniobra en materia de política monetaria y cambiaria. Estas operaciones posibilitarán un acceso más flexible a divisas para fortalecer la liquidez de las reservas y complementar las herramientas ya disponibles en el marco de la Carta Orgánica del organismo.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que el BCRA podrá utilizar parte de los fondos para intervenir directamente en el mercado cambiario, en caso de que las condiciones financieras lo requieran.

Desde el organismo que conduce Santiago Bausili señalaron que esta medida forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento monetario, destinada a mejorar la capacidad de respuesta del Banco Central frente a eventuales episodios de tensión o volatilidad cambiaria.

“El acuerdo refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del BCRA para actuar ante escenarios de incertidumbre financiera”, destacaron fuentes oficiales. El anuncio llega en un momento clave, a pocos días de las elecciones generales del 26 de octubre, cuando el comportamiento del dólar vuelve a ser un factor central en la agenda económica y política.