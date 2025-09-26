El Gobierno Nacional sigue sonriendo con el desplome del precio del dólar, que se ubica dentro de los parámetros medios de la banda. En otra jornada en que el mercado cambiario operó intensamente, el oficial anotó una nueva baja, ya que cerró en $1330. Esta es la mayor caída semanal desde la asunción de Javier Milei.

En San Juan, el viernes cambiario cerró con un dólar a $1360 para la compra y $1460 para la venta. Esto representa una suba de $10 respecto al precio en el que cerró el jueves.

El dólar blue se comportó distinto y subió. Este 26 de septiembre escaló $5 respecto al jueves, quedando en $1415 para la venta.

Por otro lado, el dólar mayorista cayó 10,1% en la semana y cerró a $1.326, su nivel más bajo desde fines de agosto, pero los dólares financieros trepan con fuerza: el MEP sube 2,4% a $1.412,99, mientras que el CCL lo hace un 2,6% a $1.440,50, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 5,6% y 7,9%, respectivamente.

La pronunciada baja del tipo de cambio estadounidense oficial se explica en la venta de dólares del Banco Central y la quita momentánea a las retenciones. Este viernes, el agro indicó que obtuvo grandes ingresos, esto ocurrió porque se completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días.

Por otra parte, los financieros suben fuerte tras los anuncios de las nuevas restricciones por parte del Banco Central (BCRA).