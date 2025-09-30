El último día de septiembre se caracterizó por una fuerte tensión en el frente cambiario. El martes 30, la cotización del dólar oficial escaló $20, finalizando en $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En San Juan, la moneda estadounidense cerró cerca de la banda, ya que cotizó a $1370 para la compra y $1470 para la venta.

En el segmento informal, el dólar blue experimentó un salto de $15, situándose en $1.445. Por otro lado, los dólares financieros también se movieron al alza: el dólar MEP cerró en $1.495,96, lo que representó un incremento del 2,80 % comparado con el lunes y dejó la brecha con el oficial en 6,85 %.

El Contado con Liquidación (CCL) no fue la excepción, avanzando hasta los $1.538,40, con un aumento idéntico del 2,80 % y una diferencia del 9,89 % respecto al tipo de cambio oficial. Mientras tanto, el dólar cripto mostró un leve retroceso y se ubicó en $1.497,38, con una brecha del 6,96 %, aunque todavía conserva una suba acumulada del 3,23 % en relación con la jornada anterior.

Las alarmas se reactivaron en el indicador de riesgo, que se disparó a 1.187 unidades. Sin embargo, logró cerrar por debajo de la barrera de los 1.100 puntos después de que los bonos soberanos en dólares revirtieran sus pérdidas iniciales para cerrar con ganancias de hasta el 2 %. En el ámbito bursátil, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 2,5 % medido en pesos y un 3,3 % en dólares. Las acciones de compañías argentinas en Wall Street (ADRs) reflejaron este panorama con importantes caídas, destacándose Banco Macro (-6,4 %), BBVA (-5,2 %), Grupo Galicia (-4,9 %) y Banco Supervielle (-4,5 %) entre las más perjudicadas.

De este modo, el mes de septiembre concluyó con el dólar fortalecido y los mercados financieros envueltos en una marcada volatilidad, un reflejo directo de la persistente incertidumbre económica.