El resultado de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires golpeó de lleno al mercado cambiario. La Libertad Avanza quedó en un lejano segundo lugar frente a Fuerza Patria, con una derrota de más de cinco puntos, y los operadores interpretaron el desenlace como el peor escenario posible.

La reacción no tardó en llegar: este lunes en la apertura, el dólar ya se vende hasta un 7% más caro que el cierre del viernes. Banco Galicia, que se convirtió en tendencia en la red social X, actualizó su cotización a $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. El mismo valor marcan Santander, BBVA y Banco Nación, mientras que Banco Patagonia lo ubica en $1.470 y Banco Provincia en $1.465.

En el mercado mayorista, referencia para el sistema financiero, la divisa abrió a $1.450, un 6,2% por encima del último cierre. El dólar blue, en tanto, también se acomoda en los $1.450 en las cuevas de la city porteña.

Los dólares financieros replican la presión: el Contado con Liquidación (CCL) arranca la rueda en $1.447,17, con un salto de 4,1%, mientras que el MEP escala 4,7% hasta los $1.448,94. El dólar cripto, por su parte, se mueve en torno a $1.440,74, según datos de Bitso.

Las consultoras advierten sobre la necesidad de intervención oficial. Desde Max Capital señalaron que, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,20, la “valuación justa” del tipo de cambio se ubicaría entre $1.510 y $1.550. “El Gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias o reimponer restricciones”, advirtieron.

Por su parte, la consultora 1816 reveló que el Tesoro habría vendido más de u$s500 millones la semana pasada para sostener el mercado, aunque al cierre del viernes sus depósitos en el Banco Central apenas superaban los u$s1.130 millones.

El equipo económico aún cuenta con el respaldo del BCRA, que mantiene reservas líquidas cercanas a los u$s20.000 millones, aunque sin contabilizar yuanes, oro ni DEG. La clave, señalan los analistas, será la decisión política de defender o no el techo de la banda cambiaria en las próximas siete semanas, dado que el Central está habilitado a intervenir a partir de los $1.470.