El dólar se dispara y supera la banda de flotación y se vende en los $1.470 en algunos bancos
La caída del oficialismo frente a Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires encendió la reacción del mercado. El billete verde se vende hasta un 7% más caro que el viernes, mientras el CCL, MEP y cripto también marcan fuertes subas.
El resultado de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires golpeó de lleno al mercado cambiario. La Libertad Avanza quedó en un lejano segundo lugar frente a Fuerza Patria, con una derrota de más de cinco puntos, y los operadores interpretaron el desenlace como el peor escenario posible.
La reacción no tardó en llegar: este lunes en la apertura, el dólar ya se vende hasta un 7% más caro que el cierre del viernes. Banco Galicia, que se convirtió en tendencia en la red social X, actualizó su cotización a $1.460 para la venta y $1.400 para la compra. El mismo valor marcan Santander, BBVA y Banco Nación, mientras que Banco Patagonia lo ubica en $1.470 y Banco Provincia en $1.465.
En el mercado mayorista, referencia para el sistema financiero, la divisa abrió a $1.450, un 6,2% por encima del último cierre. El dólar blue, en tanto, también se acomoda en los $1.450 en las cuevas de la city porteña.
Los dólares financieros replican la presión: el Contado con Liquidación (CCL) arranca la rueda en $1.447,17, con un salto de 4,1%, mientras que el MEP escala 4,7% hasta los $1.448,94. El dólar cripto, por su parte, se mueve en torno a $1.440,74, según datos de Bitso.
Las consultoras advierten sobre la necesidad de intervención oficial. Desde Max Capital señalaron que, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,20, la “valuación justa” del tipo de cambio se ubicaría entre $1.510 y $1.550. “El Gobierno necesitará usar reservas para contener la presión esperando mejores resultados en octubre, ajustar las bandas cambiarias o reimponer restricciones”, advirtieron.
Por su parte, la consultora 1816 reveló que el Tesoro habría vendido más de u$s500 millones la semana pasada para sostener el mercado, aunque al cierre del viernes sus depósitos en el Banco Central apenas superaban los u$s1.130 millones.
El equipo económico aún cuenta con el respaldo del BCRA, que mantiene reservas líquidas cercanas a los u$s20.000 millones, aunque sin contabilizar yuanes, oro ni DEG. La clave, señalan los analistas, será la decisión política de defender o no el techo de la banda cambiaria en las próximas siete semanas, dado que el Central está habilitado a intervenir a partir de los $1.470.