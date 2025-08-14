Este jueves, el dólar en San Juan sumó su segunda jornada de baja. El tipo de cambio paralelo cedió $10, quedando para la compra a $1.260 y para la venta a $1.360. A nivel nacional, la divisa estadounidense blue, según informó Ámbito, cerró para la compra a $1.300 y para la venta a $1.320

A nivel nacional la baja también fue pronunciada en la jornada de este 14 de agosto, ya que la caída fue de $20, tocando su menor valor en casi un mes. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,5%. En el balance semanal, el dólar blue cedió apenas $5.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

El dólar blue se vende a $1.320 y la brecha con el oficial se ubica en 1,5%.

El dólar MEP opera a $1.324,73 y el spread con el oficial se ubica en 1,9%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.325,22 y la brecha se posiciona en 1,9%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.