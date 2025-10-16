A poco más de una semana de las elecciones legislativas, la tensión cambiaria volvió a sentirse con fuerza en los mercados financieros. El dólar oficial subió por tercer día consecutivo y superó la barrera de los $1.400 en el segmento mayorista, a pesar de una nueva intervención del Tesoro de Estados Unidos, que volvió a comprar pesos a través de un banco privado, según confirmaron fuentes de la city porteña.

El tipo de cambio mayorista aumentó $22 y cerró en $1.407, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.420. El volumen operado fue de unos u$s676 millones, por debajo de los u$s750 millones de la rueda anterior. “El mercado espera conocer la estrategia de intervención del Gobierno antes y después de las elecciones, así como su política de acumulación de reservas”, analizó el economista Gustavo Ber.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $20 y cerró a $1.425 para la venta, mientras que el promedio general del Banco Central se ubicó en $1.441,97. Los dólares financieros también mostraron una fuerte suba: el MEP escaló 2,1% hasta $1.472, el Contado con Liquidación (CCL) trepó al mismo ritmo hasta $1.492, y el blue avanzó $20 hasta los $1.460.

En San Juan, sin embargo, el movimiento fue más calmo: las casas de cambio mantuvieron los valores del miércoles, en $1.400 para la compra y $1.500 para la venta, sin alteraciones significativas pese a la volatilidad nacional.

Los contratos de dólar futuro, que habían comenzado la jornada con leves bajas, revirtieron la tendencia y cerraron con incrementos en todos los plazos. El contrato de abril del próximo año subió 1,3%, hasta los $1.700, reflejando las expectativas del mercado sobre una posible corrección cambiaria poscomicios.

La plaza financiera sigue de cerca las novedades sobre el paquete de asistencia económica que Estados Unidos prepara para la Argentina, estimado en unos u$s40.000 millones. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, adelantó que el acuerdo se hará público en los próximos días.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió un mensaje grabado para los empresarios durante el Coloquio IDEA, donde prometió avanzar en una reforma laboral y previsional, descartó una devaluación inmediata y pidió respaldo al sector privado. Además, el titular del BID, Ilan Goldfajn, confirmó que el organismo destinará u$s10.000 millones al país durante los próximos tres años.

El mercado local atraviesa un escenario de fuerte inestabilidad. Las tasas de corto plazo —caución y REPO— superaron el 100%, y la caución se ubicó en torno al 50,35% este jueves. El Tesoro liberó unos $2 billones al mercado tras renovar apenas el 45,7% de los vencimientos, lo que, según analistas de PPI, podría contribuir a reducir la presión sobre las tasas.

De cara al 26 de octubre, las próximas jornadas serán decisivas. Pese a la intervención estadounidense, la incertidumbre sobre el futuro del esquema cambiario persiste. Desde Wall Street, Morgan Stanley proyectó tres posibles escenarios para el dólar tras las elecciones, todos con un salto cambiario, y el más optimista lo ubica en $1.700 hacia fin de año.

“El nivel actual del tipo de cambio podría ser transitorio. No sería extraño que, tras los comicios, haya algún ajuste del dólar oficial”, explicó el asesor financiero Mariano Monferini. Y agregó: “Para los inversores, dolarizarse a los valores actuales podría ser una estrategia razonable ante la expectativa de una corrección futura”.