El empleo asalariado formal volvió a retroceder en julio y alcanzó su punto más bajo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Trabajo, elaborado sobre la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo en todo el país.

La destrucción de empleo alcanzó a 127.000 asalariados del sector privado, 57.900 empleados públicos y 20.600 trabajadoras de casas particulares, lo que totaliza 205.500 trabajadores que perdieron su fuente de ingresos desde el inicio de la gestión libertaria. Con esta caída, el total de asalariados registrados se ubicó en 10.096.200, el nivel más bajo desde octubre de 2022.

En el sector privado, que el propio Gobierno dice promover como motor de la economía, el número de empleos formales cayó al mínimo desde agosto del año pasado.

Un estancamiento que ya lleva una década

“El comportamiento del mercado laboral argentino es más que preocupante. En julio de 2025 hay menos asalariados registrados en el sector privado que en julio de 2015. Decir década perdida es poco”, señaló Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea remarcó que “hoy tenemos los mismos 6,2 millones de empleos privados registrados que hace diez años, pero con casi cinco millones de habitantes más”.

Aunque el empleo ya venía en baja durante los últimos meses del gobierno anterior, la llegada de los libertarios al poder profundizó el derrumbe. Pese a una leve estabilización hacia mediados de 2024, la tendencia volvió a ser negativa, con julio marcando la tercera caída consecutiva y una pérdida de 8.800 puestos privados en un solo mes.

Todos los sectores en baja

La industria manufacturera fue uno de los rubros más golpeados, con una merma de 3.300 empleos en julio y el nivel más bajo desde mayo de 2022. En lo que va del gobierno de Milei, el sector perdió 39.200 trabajadores, solo superado por la construcción, que acumula 60.500 empleos menos producto de la paralización de la obra pública. El tercer lugar lo ocupa transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 15.100 puestos destruidos.

También se registraron caídas en sectores que, en teoría, mostraban dinamismo bajo el actual gobierno, como el minero-petrolero y el financiero, cuyos niveles de empleo son los más bajos desde 2022 y 2011, respectivamente.

En el plano territorial, el senador Martín Barrionuevo señaló que “salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las provincias perdieron empleo” desde la asunción de Milei.

Más cuentapropismo, menos estabilidad

La pérdida de empleo asalariado se compensó parcialmente con un aumento de trabajadores independientes: el SIPA registró 127.100 nuevos autónomos y monotributistas, un fenómeno que, según los analistas, refleja la creciente precarización del mercado laboral.

De cara a los próximos meses, Campos advirtió que “el panorama es complicado: en agosto, el índice de evolución del empleo cayó un 0,3%, el segundo peor agosto en diez años. Todo indica que el mercado laboral argentino está estancado y sin demanda de fuerza de trabajo”.

El único dato positivo del informe fue la leve mejora de los salarios del sector privado, que crecieron por tercer mes consecutivo. En julio, el poder adquisitivo fue 3,8% superior al de noviembre de 2023, aunque aún se mantiene 0,4% por debajo del pico de febrero de este año.

