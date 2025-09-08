El próximo 16 de septiembre se realizará en San Juan una audiencia pública clave para analizar el plan de inversiones en el sistema de distribución eléctrica que regirá en el período 2026-2030. El encuentro, convocado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), buscará definir las obras necesarias para garantizar un servicio acorde al crecimiento económico y productivo de la provincia.

El vicepresidente del EPRE, ingeniero Roberto Ferrero, explicó en Canal 13 que la instancia será “una oportunidad para estudiar el plan de inversiones de las distribuidoras y garantizar que el servicio cumpla con los estándares del contrato de concesión”.

Según precisó, el análisis se centrará en la red de distribución que abastece a hogares, comercios e industrias locales. “Hoy la red eléctrica de San Juan está adaptada para la demanda que existe, pero hay que mantenerla y modernizarla para acompañar el crecimiento”, advirtió.

Ferrero recordó que en los últimos años la provincia registró un fuerte incremento en el consumo de electricidad: “La demanda venía creciendo entre un 2% y 3% anual, pero con la instalación de proyectos mineros el aumento se disparó al 8 o 10%”.

Si bien las grandes obras para abastecer a los emprendimientos mineros corren por cuenta de las propias empresas, desde el EPRE se busca garantizar el suministro al resto de los usuarios. “La concreción de varios proyectos puede mejorar la calidad económica de San Juan, pero para eso hay que hacer obras eléctricas”, subrayó.

En ese sentido, recordó que el rol del EPRE es velar porque la distribuidora cumpla con su contrato. “Si no cumple, se aplican sanciones. Finalmente son las sanciones el incentivo para que invierta en beneficio de los usuarios”, subrayó.

Un plan en marcha

El funcionario destacó que ya se encuentra en ejecución una primera etapa del plan quinquenal con una inversión superior a $28.000 millones. Entre las obras, mencionó la duplicación de la capacidad de transformación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, considerada la más importante de la provincia.

“Ese contrato ya está en ejecución y los trabajos tienen un plazo estimado de un año y medio”, indicó. Además, adelantó que en octubre se inaugurará la Estación San Juan Sur, mientras que se proyectan mejoras en Cañada Honda y la Estación Transformadora Albardón-Chimbas, esta última necesaria por el crecimiento de la demanda en la zona.

Proyecciones

La audiencia permitirá definir prioridades y establecer el plan de obras del próximo quinquenio. “Lo que tenemos que hacer es una buena gestión de los fondos, de manera transparente y con base en estudios técnicos. Cada peso invertido debe traducirse en una mejora de la calidad del servicio”, sostuvo Ferrero.

El ingeniero destacó que el objetivo es pensar en el mediano y largo plazo, con proyecciones de entre 5 y 15 años. “Lo último que podemos hacer es quedarnos dormidos. La vida moderna nos exige planificar y anticiparnos para que la economía de San Juan no se frene por falta de electricidad”, dijo.

Respecto a la audiencia pública, Ferrero remarcó que se trata de un espacio abierto. “La audiencia es pública y puede acercarse todo aquel que esté interesado en mejorar la calidad del servicio de energía”, explicó.

La instancia contará con la participación de asociaciones de usuarios, gremios, cámaras empresariales, profesionales y representantes del Gobierno provincial, además de la propia empresa distribuidora. “El llamado es amplio: cualquier entidad puede acercar propuestas fundamentadas en relación al objeto de discusión”, agregó.

Uno de los temas que suelen plantearse en este tipo de espacios es el cableado subterráneo. Ferrero fue claro: “La inversión para el cableado subterráneo multiplica hasta siete veces el precio del tendido tradicional. Hoy por hoy no sería racional implementarlo de manera masiva”, afirmó.

El funcionario aclaró que sí existen casos en los que esta solución es necesaria: “En lugares críticos o por cuestiones de seguridad, hay instalaciones que deben necesariamente ser subterráneas. Pero hay que ser cuidadosos, porque se trata de inversiones muy costosas que impactan en la tarifa de los usuarios”.

Además, explicó que los beneficios no son absolutos: “Si bien los cortes en redes subterráneas son menos frecuentes, cuando ocurren, reponer un cable puede demorar mucho más que en el sistema aéreo”, detalló.

Ferrero también destacó que el debate no se limita a las obras convencionales, sino que incluye la modernización del sistema: incorporación de paneles solares domiciliarios, movilidad eléctrica y medidores inteligentes.

Finalmente, el vicepresidente del EPRE insistió en que la meta es encontrar un equilibrio: “Debemos garantizar la mejor calidad de servicio, pero también cumplir con la otra condición del marco regulatorio: que las tarifas sean justas y razonables”, concluyó.