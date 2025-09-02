El Gobierno nacional confirmó este martes que comenzará a intervenir en el mercado de cambios con el objetivo de aportar liquidez y estabilizar su funcionamiento, tras varios días de tensión cambiaria y saltos en las cotizaciones.

El anuncio llegó a través de un comunicado del Tesoro Nacional, que explicó que la medida apunta a “contribuir al correcto funcionamiento del mercado libre de cambios”.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, detalló que desde este mismo martes el Tesoro participará de las operaciones cambiarias para “aportar liquidez y asegurar un desarrollo ordenado”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre el dólar, con una brecha sostenida entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, y expectativas devaluatorias que marcarán el pulso del mercado en los próximos meses.