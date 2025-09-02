El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios para frenar la volatilidad
El Tesoro informó que aportará liquidez para normalizar el funcionamiento del mercado, en medio de la brecha creciente entre el dólar oficial y el blue.
El Gobierno nacional confirmó este martes que comenzará a intervenir en el mercado de cambios con el objetivo de aportar liquidez y estabilizar su funcionamiento, tras varios días de tensión cambiaria y saltos en las cotizaciones.
El anuncio llegó a través de un comunicado del Tesoro Nacional, que explicó que la medida apunta a “contribuir al correcto funcionamiento del mercado libre de cambios”.
Pablo Quirno, secretario de Finanzas, detalló que desde este mismo martes el Tesoro participará de las operaciones cambiarias para “aportar liquidez y asegurar un desarrollo ordenado”.
La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre el dólar, con una brecha sostenida entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, y expectativas devaluatorias que marcarán el pulso del mercado en los próximos meses.