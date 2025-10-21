A cinco ruedas de las elecciones del 26 de octubre, el Banco Central anunció un acuerdo de swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos y una inminente recompra de bonos soberanos. El doble movimiento busca mostrar poder de fuego frente a la creciente presión cambiaria y, al mismo tiempo, apuntalar la baja del riesgo país, mientras el equipo económico mantiene conversaciones con fondos privados en busca de apoyo adicional.

Según confirmaron fuentes oficiales citadas por el medio Perfil, el swap firmado con el Tesoro estadounidense tendrá “libre disponibilidad” y podrá destinarse tanto a la intervención en el mercado cambiario como al pago de vencimientos de deuda. “Todo de libre uso, es fuente de liquidez para reservas internacionales en moneda extranjera que hasta ahora no estaba”, señalaron desde la autoridad monetaria.

Los tramos del acuerdo se activarán “a medida que sea necesario”, aunque el primer desembolso no se concretará esta semana. “No porque no se pueda, sino porque no es necesario”, explicó un funcionario del área económica. A diferencia del swap con China, de USD 18.000 millones, los fondos de este nuevo acuerdo podrán integrarse directamente a las reservas netas del país.

El presidente Javier Milei aseguró en declaraciones televisivas que, si el país no logra acceder al mercado de capitales por los altos niveles de riesgo país, el Gobierno utilizará la línea del swap “para afrontar los pagos de deuda de 2026”. “Eso sería tomar deuda para pagar deuda”, admitió el mandatario. Sin embargo, el Ministerio de Economía evitó precisar cómo se aplicaría esa herramienta en el caso de los vencimientos de bonos extranjeros.

Recompra de deuda soberana

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el inicio de tratativas para ejecutar una recompra de bonos argentinos con el objetivo de “reducir el costo de financiamiento y fortalecer la inversión en educación”. Según la consultora 1816, la maniobra consistiría en emitir un nuevo título con garantía internacional y utilizar esos fondos para recomprar deuda existente a una tasa más alta, lo que permitiría un ahorro de intereses futuros.

“Se canjea deuda cara por deuda barata gracias al apoyo de un organismo internacional, y el país se compromete a destinar los ahorros a áreas específicas, como educación”, explicó la firma, una de las más seguidas por los operadores financieros.

Dudas del mercado y sospechas políticas

El anuncio, sin embargo, despertó más interrogantes que certezas. En los mercados persiste la incógnita sobre qué acreedores aceptarían vender sus títulos por debajo del valor actual y cuál será el monto final de la recompra. Tampoco se aclaró por qué el Gobierno utilizaría divisas del swap, clave para sostener las reservas, en una operación financiera a pocos días de las elecciones.

“Teniendo en cuenta el momento delicado, parece más una jugada para provocar un rebote momentáneo en los bonos que una estrategia sostenida”, advirtió el analista financiero Christian Buteler. Los títulos que podrían entrar en la recompra serían los bonos 2029 y 2030, que concentran buena parte de los vencimientos de los próximos años.

Actualmente, el riesgo país se ubica en 1.048 puntos básicos, todavía lejos de los 400 puntos necesarios para volver al financiamiento internacional.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre una posible “salida ordenada” de tenedores de bonos cercanos al Gobierno. Los precios actuales (por ejemplo, USD 46,51 para el GD30D y USD 44,39 para el AL30D) están por encima de los valores previos al anuncio del financista Scott Bessent sobre el salvataje a la Argentina, aunque aún lejos de los picos de octubre de 2024.

El analista Carlos Maslatón fue categórico: “Lo único que logran con esta maniobra es salvar a los empomados en bonos argentinos, generándoles menos pérdida de la que ya tienen producto de la política hiperinflacionista de emisión desenfrenada de deuda del Estado”.

Desde el exterior también surgieron críticas. Entre los demócratas estadounidenses, se repiten cuestionamientos sobre posibles vínculos entre bonistas amigos del Gobierno y el entorno del presidente Donald Trump. El nombre que resuena en la escena financiera norteamericana es el de Robert Citroen, allegado a Scott Bessent y Luis Caputo, quien el año pasado obtuvo ganancias en el mercado argentino y volvió a invertir en títulos locales en septiembre, poco antes de los anuncios oficiales.

En medio de la volatilidad y las sospechas, el Gobierno intenta mostrar fortaleza económica en la recta final hacia las elecciones, aunque los analistas coinciden en que el verdadero desafío comenzará después del 26 de octubre.