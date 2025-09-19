El Banco Central (BCRA) dispuso este jueves nuevas limitaciones cambiarias que alcanzan a directores, gerentes, accionistas con participación mayor al 5% y familiares de bancos y empresas financieras habilitadas a operar en el mercado de cambios. La resolución busca frenar la operatoria conocida como “rulo”, que consistía en utilizar dólares comprados por personas humanas en el mercado oficial para luego cancelar deuda o realizar pagos a través del dólar contado con liquidación (CCL).

Según lo establece la comunicación “A” 8332, las entidades financieras y casas de cambio deberán exigir una declaración jurada en la que los directivos y accionistas alcanzados se comprometan a no operar en el CCL por un plazo de 90 días tras adquirir divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La decisión se da en un contexto de creciente tensión cambiaria. Desde la flexibilización del cepo en abril, el 47,5% de la Formación de Activos Externos se canalizó a través de cuentas en el exterior, lo que permitió sostener la oferta en el dólar financiero a un precio cercano al oficial. Para los analistas, la medida apunta directamente a frenar maniobras de grandes patrimonios y directivos de sociedades de bolsa que aprovechaban esa brecha.

El costo de mantener una brecha cambiaria nula se reflejó en los pagos de importadores: en julio, el propio BCRA reconoció que se cancelaron obligaciones por u$s1.400 millones mediante mercados alternativos y los Bopreales. Consultoras como PxQ ya habían advertido que el esquema podía volverse insostenible en un escenario de corrida, incluso contando con el refuerzo de los u$s14.000 millones del FMI.

Pese a que el consenso en el mercado era que no habría nuevas restricciones por la señal de debilidad que implican, la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires, sumada a la inestabilidad cambiaria y la intervención constante del Central, terminó acelerando la decisión de endurecer el cepo.

