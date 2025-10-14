El economista Gabriel Martín analizó en Canal 13, el nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que contempla un swap por 20.000 millones de dólares, y explicó que el Gobierno nacional utilizará parte de esos fondos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2026.

“Este swap, o intercambio de monedas, no solo apunta a intervenir en los mercados financieros, sino que también tiene detrás un acuerdo más amplio para cubrir las deudas que vencen en 2026”, detalló Martín en diálogo con Jorge por la Mañana.

Según explicó, el acuerdo incluye una tasa de interés y podría significar un préstamo adicional de hasta 10.000 millones de dólares, lo que permitiría “a la Argentina ganar poder de fuego frente a las presiones cambiarias y garantizar el pago de sus compromisos internacionales”.

“Washington está mirando a la Argentina ahora como una posición global estratégica, no solo como un acuerdo comercial para estabilizar la moneda, sino con una visión de largo plazo”, sostuvo el economista.

Martín precisó que el swap se firmó con la posibilidad de realizar operaciones en bonos financieros, como los AL30 y GD30, para reforzar las reservas del Banco Central y contener la volatilidad del dólar.

“El primer objetivo es intervenir si la República Argentina experimenta mucha presión en el tipo de cambio. Estados Unidos se comprometería a comprar bonos y fortalecer las reservas del Banco Central”, explicó.

En cuanto al panorama de deuda, Martín recordó que Argentina enfrenta vencimientos por cerca de 30.000 millones de dólares en 2026, por lo que este acuerdo representa un alivio significativo. “Este swap viene con una doble misión: estabilizar el tipo de cambio y asegurar que el país no entre en default”, afirmó.

El economista consideró que el respaldo estadounidense “envía una señal de confianza a los mercados”, lo que podría derivar en una baja del riesgo país y una reapertura del acceso al financiamiento internacional.

“Si se concreta un acuerdo comercial estratégico, no solo servirá para pagar deudas o contener el dólar. También podría significar el ingreso genuino de inversiones y la reducción del riesgo país, algo que la Argentina necesita con urgencia”, subrayó.

Finalmente, Martín destacó que uno de los principales objetivos del Gobierno de Javier Milei es justamente recuperar la confianza internacional. “Lo que busca el presidente es tener acceso a los mercados internacionales para poder financiarse. Este acuerdo sería un paso clave en esa dirección”, concluyó.