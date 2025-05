“No se le debe cobrar el impuesto a las Ganancias a un jubilado. Si sucede, hay que hacer el reclamo”, aseguró categóricamente el abogado previsionalista Juan Pablo Mattar (MP 3604), al abordar una problemática que afecta a miles de personas retiradas en la Argentina. En diálogo con Canal 13 San Juan, el especialista repasó los fundamentos legales, las instancias judiciales y los derechos que asisten a los adultos mayores ante descuentos indebidos en sus haberes jubilatorios.

Durante la entrevista, Mattar dejó en claro que el debate sobre si la jubilación puede considerarse una ganancia está saldado desde la perspectiva del Derecho previsional. “La jubilación no es una ganancia. De hecho, me gusta recordar su etimología: deriva de ‘júbilo’, grito de alegría. Aunque muchas veces, hoy, para la gente se transforme en una angustia”, expresó con tono crítico.

La discusión sobre la constitucionalidad de este impuesto aplicado a jubilados tuvo un antes y un después en 2019, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “García, María Isabel”. Según explicó el abogado, “esa jubilada pagaba casi un 30% de su haber en concepto de Ganancias. La Corte analizó su situación de vulnerabilidad y dijo que no se podía medir su capacidad contributiva solo por lo que cobraba, sino por su contexto integral. Y declaró inconstitucional el cobro”.

A partir de ese precedente, se multiplicaron los reclamos. “La Cámara Federal de la Seguridad Social fue más allá: ya no es necesario probar vulnerabilidad. Directamente se considera que la jubilación no es ganancia y, por lo tanto, no corresponde el cobro del impuesto”, indicó Mattar.

¿Qué debe hacer un jubilado si le retienen este impuesto?

El abogado fue claro: “Si te están reteniendo Ganancias de tu haber jubilatorio, hay que reclamar. No alcanza con esperar que se solucione solo. El reclamo debe ser individual”.

Además, aclaró que no es necesario pasar por instancias administrativas que pueden ser largas. “Gracias a la jurisprudencia, el reclamo se puede hacer directamente por la vía judicial, incluso a través de un amparo. No hace falta agotar primero una vía administrativa”.

Para iniciar el proceso, solo es necesario acercarse a un abogado previsionalista con los recibos de haberes. “Con eso alcanza para identificar si corresponde el reclamo”, afirmó.

Mattar también remarcó que quienes reclamen podrán recuperar hasta cinco años de retenciones indebidas, ya que ese es el plazo de prescripción impositiva. “La previsional es de dos años, pero la tributaria, cinco. Si hoy hago el reclamo, me devuelven lo descontado durante ese período”, precisó.

El letrado explicó que los montos mínimos varían periódicamente. “Actualmente, a partir de los $1.529.371,67 de haber jubilatorio mensual, se empieza a tributar. El primer monto fijo de retención es de $76.000 y luego se aplica un 9% sobre el excedente”, detalló.

Como ejemplo, dijo: “Si alguien cobra $2.000.000, le retienen esos $76.000 fijos y un 9% sobre los $480.000 que exceden el piso. Las escalas van subiendo: de $1,5 millones a $3 millones, luego a $4,5 millones y así sucesivamente”.

Si bien se trata de montos altos, muchas personas están alcanzadas, sobre todo quienes han tenido cargos importantes o aportaron bajo regímenes especiales. “Hay muchos jubilados que superan esos ingresos y que no saben que se les aplica este descuento”, dijo.

Mattar también se refirió a otro tipo de descuentos que generaron confusión y reclamos en años anteriores. “En un momento, aparecieron códigos de descuento ligados a seguros o mutuales. Esto era porque al pedir un préstamo, te hacían socio de una mutual automáticamente”, relató.

Sin embargo, aseguró que eso ya no ocurre. “Fue durante la época del expresidente Macri que se cortó esa práctica. Se obligó a reempadronar y se dieron de baja muchas de esas operatorias”, indicó.

Al cerrar la entrevista, Mattar dejó un mensaje contundente: “Revisen siempre sus recibos de jubilación. Si hay algo que no entienden o les parece excesivo, acérquense a consultar. La jubilación es un derecho y hay que defenderlo. Reclamar no solo sirve para uno mismo, también sienta precedentes para proteger a los demás”.