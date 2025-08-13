El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles el dato oficial de inflación de julio, en un contexto marcado por la aceleración del dólar y la escasez de pesos generada por la elevada tasa de interés. Los analistas prevén que el índice se ubique por debajo del 2%, aunque levemente por encima del 1,6% registrado en junio, impulsado por aumentos estacionales vinculados a las vacaciones de invierno.

En la Ciudad de Buenos Aires, el IPC trepó al 2,5% en julio, su nivel más alto desde marzo, con subas destacadas en restaurantes, hoteles y transporte. A nivel nacional, las consultoras estiman que el alza mensual rondará entre el 1,8% y el 1,9%, con un acumulado anual cercano al 17% y un incremento interanual que perforaría el 40%.

Los relevamientos coinciden en que Recreación y cultura encabezaría las subas, con incrementos en paquetes turísticos y servicios recreativos, seguida por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que reflejaría el impacto de mayores alquileres, expensas y ajustes en tarifas de servicios. También se registraron alzas en combustibles, pollo y comidas fuera del hogar, mientras que la indumentaria mostraría una leve baja.

Pese al repunte mensual, los primeros datos de agosto no evidencian un traslado inmediato de la suba del tipo de cambio a los precios. Según las consultoras, este comportamiento permitiría que la inflación se mantenga por debajo del 2% durante el resto del año, incluso en el marco de las elecciones legislativas.