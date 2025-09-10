El presidente de la Nación, Javier Milei, se dirigirá a la población el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas mediante cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, según informó el vocero presidencial. El anuncio llega en un momento de reorganización política dentro del Gobierno tras la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

“La presentación del Presupuesto 2026 será realizada por el Presidente en cadena nacional el lunes 15 de septiembre a las 21 horas. Fin”, comunicó la oficina presidencial.

Reunión de Gabinete

Antes del anuncio, Milei encabezó por tercera vez en la semana una reunión de gabinete en la Casa Rosada para definir las prioridades de gestión antes del inicio formal de la campaña hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El encuentro se llevó a cabo a las 9:30 horas en el Salón Eva Perón y contó con la participación de varios ministros y secretarios del Gobierno. Entre ellos estuvieron: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa). También asistieron los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica), así como el asesor Santiago Caputo. No se observó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión tuvo como objetivo central trabajar los lineamientos tratados en los dos encuentros previos del gabinete, realizados el lunes pasado: uno de corte político por la mañana y otro de orientación económica por la tarde. Además, se sumaron los primeros lineamientos de la mesa política nacional, recientemente creada por Milei, compuesta por el círculo más cercano del mandatario y destinada a coordinar las decisiones clave de gestión y estrategia partidaria.

En paralelo, Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior, informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”, explicó Francos.

La incorporación de Catalán forma parte de la estrategia de Milei de involucrarse directamente en la campaña tras la derrota en Buenos Aires. Hasta el momento, la coordinación de la estrategia electoral había recaído principalmente en su hermana Karina Milei, quien contaba con el apoyo de Martín y Eduardo “Lule” Menem, armadores a nivel nacional.

Tras los comicios, el presidente decidió reforzar este esquema sumando a Caputo, Bullrich y Adorni, estableciendo un ámbito de discusión interna con reuniones periódicas en la Casa Rosada. Según comunicó el partido oficialista a través de la red social X, “vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”.

Diálogo con las provincias

Además de reorganizar el equipo de campaña, Milei instruyó al jefe de Gabinete para que comience nuevamente a comunicarse con los gobernadores, con quienes la relación del Gobierno nacional se ha mantenido tensa durante los últimos meses por reclamos de mayores fondos.

Fuentes oficiales señalaron que aún no se definió el alcance de las propuestas que se presentarán a las provincias y aclararon que “no necesariamente va a ser con dinero”, lo que abre la puerta a otros tipos de acuerdos políticos y estratégicos.